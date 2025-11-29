Juanma Moreno sabe que un debate en el Parlamento es todos contra él, tanto más en año electoral, con las urnas en el horizonte. Su mayoría absoluta supone una garantía en las votaciones, pero no apaga el coro de voces críticas de la oposición. Los ... 58 parlamentarios no le salvan de estar expuesto durante horas a un chorreo de reproches ácidos, dardos envenenados, desplantes faltones, desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Sobre todo en un momento delicado, desayunándose cada mañana titulares indigestos, entre la corrupción de Almería y la gestión sanitaria, con una presión desconocida para el inquilino de San Telmo hasta ahora.

En ese contexto, ir a un Debate sobre el Estado de la Comunidad era una decisión valiente. Sabía que le esperaban más balas que a Wyatt Earp en Ok Corral. De hecho, podría haberse evitado el duelo, como hace Pedro Sánchez, que sólo se ha atrevido a convocarlo una vez en siete años aun teniendo a favor un coro de aliados dispuestos a terciar por él. De modo que el presidente andaluz ya se había anotado el primer tanto del debate antes de empezar, al dar la cara. De hecho, la decisión de ir cuanto antes al debate no obedecía a alejarlo de la primavera electoral, puesto que en eso poco importa semana más o semana menos, sino demostrar su disposición a plantar cara a los problemas que lo amenazan. Se trataba de escenificar, lejos de los titulares del día a día, que puede defender el balance positivo de su gestión y no rehúye los problemas. Y al final de las dos sesiones, ha salido vivo y seguramente aliviado. La sensación a la salida era mejor que a la entrada. Y ese era el objetivo.

El presidente andaluz ha esquivado las balas. Todas. Como Wyatt Earp aquel día memorable en Tombstone. En su peor momento, la oposición no ha logrado tumbarlo, aunque sí haya sufrido. La gestión sanitaria tiene agujeros serios en la atención primaria y las listas de espera, más allá de la cantinela absurda de la privatización y de la crisis de los cribados que en buena medida se ha resuelto bien; y Almería es un caso de corrupción con todos los aditamentos repugnantes al uso. Eso pasa factura. Pero si Andalucía no es la Arcadia feliz del retrato luminosamente pinturero del presidente, tampoco es la Tierra Negra tipo Mordor que retrata la oposición a brochazos gruesos. Al término de la legislatura se impone un balance. Al final no pesa demasiado la retórica fácil de los adjetivos altisonantes, con portavoces de la izquierda acusando a Moreno de gestión homicida, y tampoco la tómbola de anuncios del presidente más o menos sugestivos o las propuestas de resolución. Mandan las sensaciones. Y la sensación es que en el peor momento, el presidente andaluz sale indemne.

LA SILLA VACÍA

La ausencia de María Jesús Montero le dio al presidente andaluz la oportunidad de practicar 'la silla vacía', que en política no es esa técnica de la Psicología de la Gestalt para dialogar con alguien ausente enfrentando la pérdida traumática, sino la táctica comunicativa de enfatizar que alguien no está porque no se ha atrevido a estar. Se utiliza en los debates electorales a los que un candidato no acude. Y Juanma Moreno aprovechó esa ventaja. Ironizó sobre la ausencia de la principal candidata de la oposición, recordando que él sí acudía a la tribuna de invitados antes de ser parlamentario, para estar cerca de los problemas de Andalucía. Así ponía el foco en Marisú Montero, la candidata de fin de semana. Ella había sufrido esa mañana de jueves una dura derrota en el Congreso sobre el techo de gasto, y tal vez eso le hizo no querer pasear su fracaso. Por demás, sabía que Juanma Moreno tendría sus mejores argumentos en la traición del cupo catalán y la ordinalidad, que llevan su firma y es algo que perjudica notoriamente a Andalucía. También la falta de un nuevo modelo de financiación, que ella no ha presentado en siete años y ahora va a lanzar en la prórroga, sin posibilidad de prosperar, sólo como operación de propaganda.

Tras evitar la sesión del jueves por la tarde, llegó a Sevilla el viernes, bajo el plomo de la corrupción sanchista, a la hora en que los parlamentarios del PSOE habían decidido torpemente dar plantón al discurso del portavoz del PP, regalándole así titulares innecesarios sobre su descortesía. Están mal dirigidos. Si es que están dirigidos.

LA SUERTE

Javier Aureliano tiene nombre de personaje de García Márquez, como si fuera uno más de los aurelianos Buendía, uno de los diecisiete descendientes del coronel o de la línea de Arcadio y Santa Sofía de la Piedad. Y por momentos sus andanzas parecen tocadas con tintes del realismo mágico, con un relato trufado de elementos insólitos. Pero lo del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano, no es fantasía sino la cruda realidad de la corrupción, y a Moreno le salpica después de haberlo integrado en su dirección sin hacerse eco de los rumores estridentes en Almería. Un asunto sucio que sin duda reservaba los peores momentos para Juanma Moreno en el debate, acusado de mirar para otro lado. En la izquierda habían escrito frases lapidarias, sin imaginar que a esa hora ingresarían en prisión Ábalos y Koldo, cerrando la caída de La Banda del Peugeot de Sánchez. Esto dejaba noqueados a los socialistas y por extensión a toda la izquierda que está plegándose de manera cómplice al sanchismo corrupto. «Qué papelón», repetía Juanma Moreno irónicamente hurgando en esa herida. La suerte también cuenta, y una vez más aparece la baraka del presidente andaluz. La entrada en Soto del Real, lanzando mensajes sobre la relación turbia de la mujer de Sánchez con Air Europa, contrapesaba el trago almeriense de manera apabullante. Y tanto.