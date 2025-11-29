Suscríbete a
ABC Premium

Juanma Moreno esquiva las balas

Los 58 parlamentarios no le salvan de estar expuesto durante horas a un chorreo de reproches ácidos, dardos envenenados, desplantes faltones, desde la extrema izquierda a la extrema derecha

Teodoro León Gross

Teodoro León Gross

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Juanma Moreno sabe que un debate en el Parlamento es todos contra él, tanto más en año electoral, con las urnas en el horizonte. Su mayoría absoluta supone una garantía en las votaciones, pero no apaga el coro de voces críticas de la oposición. Los ... 58 parlamentarios no le salvan de estar expuesto durante horas a un chorreo de reproches ácidos, dardos envenenados, desplantes faltones, desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Sobre todo en un momento delicado, desayunándose cada mañana titulares indigestos, entre la corrupción de Almería y la gestión sanitaria, con una presión desconocida para el inquilino de San Telmo hasta ahora.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app