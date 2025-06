Juanma Moreno, después de seis años en el poder, sabe que al enfrentarse a un examen de Política General, como el convocado esta semana en el Parlamento andaluz, va con asignaturas pendientes. Y no 'marías' precisamente. La sanidad, donde la inversión no acaba de corregir ... las carencias, y más en vísperas de verano, como en las aulas públicas, o la Dependencia, con un agujero negro en las listas de espera. Ahí la oposición tiene argumentos para ponerlo en aprietos. Pero el presidente andaluz enfrenta el reto porque se sabe fuerte –a diferencia de Sánchez, que sólo ha convocado un Debate sobre el Estado de la Nación en los siete años que lleva en el machito– y esa fuerza es una obviedad aritmética, porque la mayoría absoluta es una red de seguridad formidable, pero además tiene la ventaja de dominar el espacio central, donde se controla y se cuajan las victorias. Y Moreno rara vez pierde el sitio. Por eso salta al ring sin sentirse en apuros, aunque a veces esto pueda llevar a cometer errores por exceso de confianza. Pero Moreno, además, tiene suerte, ese intangible que en la vida puede ser más valioso que cualquier otra cosa. Claro que la suerte, según la vieja máxima senequista, funciona sobre todo unida al don de la oportunidad. Es lo que ocurre si el día que te sometes al Debate de Política General, a tus adversarios de la izquierda les estalla el Informe de Santos Cerdán, un escándalo de corrupción devastador. A partir de ahí fluyó el dominio plácido del debate con la izquierda noqueada. Lo mejor para la oposición es que el ruido del escándalo dejara esto en segundo plano.

Bastión centrista

Es lógico que la oposición trate de debilitar la figura de Juanma Moreno, que cotiza más que sus propias siglas. Otra cosa es hacerlo llamándolo «falangista», como Óscar Puente, o radical, como Marisú Montero. Ahí la lógica se vuelve ridícula. Las caricaturas irreales no tienen más recorrido que el efecto boomerang. En definitiva, Moreno tiene la ventaja de una imagen de moderación bien perfilada. Y ahí también ha tenido estos días otro golpe de suerte: la sobreactuación de Ayuso siempre acaba acentuando la imagen de las dos almas del PP, la centrista y la liberal, y en ese reparto de papeles queda muy definido que Juanma Moreno representa la moderación. Si incluso Jordi Évole te pone de ejemplo de centrismo, la izquierda andaluza tienes pocas posibilidades de vender que es un capo de la fachosfera. De hecho, hoy estará Feijóo con él en Málaga, después de haber reivindicado la bandera de la centralidad para el proyecto del PP en la movilización del pasado domingo. Mientras Ayuso se reunía con Milei, Moreno se declaraba no ayusólogo rehuyendo el desplante de los pinganillos en la Conferencia de Presidentes o la bronca de Gibraltar. La oposición tendrá que seguir presionando con lo que tenga sobre su gestión, porque los viejos eslóganes de la derechona suenan falsos.

Corrupción

El PSOE llegaba al Debate con la ofensiva lanzada contra el Gobierno andaluz por los contratos sanitarios, pero a la hora de comparecer en la tribuna, el incendio de los audios de los dos secretarios de Organización del sanchismo asolaba los predios de la izquierda. Mal momento para erigirte en autoridad moral. Más bien, imposible. María Márquez parecía desencajada, con una agresividad impostada para ocultar la desolación. «Se ha criado en el fango interno del PP», le decía la portavoz socialista a Juanma Moreno, precisamente el día en que el cenagal del sanchismo atravesaba el país de punta a punta, con las voces de Cerdán y Ábalos levantando un retablo de miserias; y le mencionaba al presidente andaluz a «su esposa», a la desesperada, mientras continúan las pesquisas sobre los comportamientos irregulares de Begoña Gómez, muy en entredicho como el hermano ya en el banquillo… El problema para el PSOE es que era el peor día para sacar la bandera de los «socialistas inocentes». Juanma Moreno despachó el ataque sin despeinarse, hizo sangre con la corrupción socialista con su tono amable de no hacer sangre, y se comprometió a que se fulminará a cualquier cargo de la Junta que pueda quedar señalado en el caso del troceo de los contratos sanitarios en el que se investiga a los gerentes del SAS desde la pandemia. El balance de daños era mínimo para él, y muy duro para la oposición.

Montero

Si los planes de PSOE pasaban por vincular la imagen de Juanma Moreno a la corrupción, todo ha salido mal. Ha sido una semana negra para la apuesta socialista de lanzar contra él la figura de María Jesús Montero desde la cúpula del sanchismo, donde ha compartido el puente de mandos con Sánchez y Santos Cerdán. Los dirigentes del PP interpelaban a María Jesús Montero ya en la sesión de control, donde Bendodo le inquirió si respalda a su número tres acusado de cobrar 100.000 euros por anular multas de Hacienda. Ella no lo hizo explícitamente después de quemarse las manos tras ponerlas en el fuego por Santos Cerdán. Del ex presidente de la SEPI, muy vinculado a ella, se sabe que acabó en la empresa Servinabar, uno de los centros de la trama. El jueves pedía su dimisión todo el PP andaluz. Moreno se preguntaba: «¿Trapicheaban a su alrededor y no sabía nada?». El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, le reclamaba «dimitir inmediatamente por el bien de la política y de la democracia». Aunque nada en los tribunales achicharre a Montero, parece rodeada por el incendio. La suerte de su jefe de Gabinete está por ver. Malas credenciales para alguien que viene de la Andalucía de los ERES, un pasado del que ha reaparecido además Gaspar Zarrías al saberse que pagó la nómina de la fontanera Leire Díez mientras buscaba basura. A estas alturas, el comité federal del 5 de julio que se hará en Sevilla, en lugar de reforzar su figura, puede ser una ratonera. Es el peor momento para aparecer en el centro de la foto del sanchismo.

El azar, sí, también interviene… pero como aconsejaba el clásico, que la suerte te coja con el trabajo hecho.