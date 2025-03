Andalucía va ser de nuevo determinante, como en la Transición, para equilibrar un paisaje político bajo la presión ventajista de Cataluña y País Vasco. Entonces fue el 28F y ahora no habrá 28F. Juanma Moreno advertía esta semana que Andalucía será una trinchera frente a ... la previsible batería de privilegios para los territorios nacionalistas. No deja de ser una obviedad, pero una obviedad pertinente. El PSOE va a conservar el poder sustentado en su éxito en Cataluña, donde el pack izquierda + nacionalistas saca 32 escaños de ventaja, y en el País Vasco, con otros 14. Ese gap de 46 escaños es un muro para el PP cuyos aliados potenciales suman todos menos que eso.

Es interesante detenerse a ver el resultado en España de derecha vs. izquierda: En Andalucía la derecha gana 34-27. Aragón 8-5 (sólo los 7 del PP ya superan 50%). Asturias 4-3. Canarias 8 (7+1CC)-7. Cantabria 3-2. Castilla-La Mancha 13-8. Castilla y León 19-12 (sólo el PP supera 50%). Ceuta 1 PP. Melilla 1 PP. Madrid 20-17. Murcia 6-4. Valencia 18-15. Extremadura 5-4. Galicia 13-10. Y otros dos victorias claras en voto aunque empate en escaños: Baleares 4-4 y La Rioja 2-2.

El bloque del PSOE se sostiene en tres territorios: Cataluña, Izquierda+Indepes 40-8. Navarra PSOE+Bildu 3- PP+UPN 2. País Vasco: Izquierda+Nacionalistas 16-2.

El PSOE se sustenta efectivamente en los territorios nacionalistas de los ventajismos forales y el 'Espanya ens roba', desde donde más se ha atentado contra el orden constitucional: terrorismo, referéndum ilegal de 2017... Y esos partidos, va de suyo, se cobrarán su apoyo. Siempre lo han hecho, también con el PP, pero nunca han contado con un Gobierno tan débil y dependiente. También se lo cobrarán los Comunes, Compromís en Valencia, Chunta Aragonesista, Ara Més...

La dependencia del PSOE ya ha empezado con Sumar hablando abiertamente de 'asimetría' en el Estado y el PSOE planteando un modelo federal para que estén más cómodos. Y esto antes de negociar. Cataluña, País Vasco y Navarra, donde el PSOE amortigua su derrota incluso hasta poder mantener el poder, van a exprimir al Gobierno en este Frankenstein Ampliado. Las concesiones son inevitables. Así que la advertencia de Juanma Moreno no es baladí: «Que nadie piense que la mayoría social en Andalucía, que se ha expresado de una manera nítida el pasado 23 de julio, va a ser arrinconada y va a ser sustituida por preferencias y privilegios para otras partes de España. Que nadie piense que Andalucía se va a quedar callada y se va a quedar postergada a los intereses personales del señor Sánchez...».

No será fácil, por supuesto.

PSOE-A en el diván

El estallido de alegría en el PSOE («¡No pasarán! ¡No pasarán!» coreaban en la sede como grito de guerra, concretamente de la guerra civil) también se dio entre los socialistas de Andalucía. Es lógico. Mantener el poder, aunque hayan perdido las elecciones, es algo más que un premio de consolación. Y desde luego más de lo que esperaban. La resistencia movilizadora de Sánchez en toda España y también en Andalucía, comunidad que no ha pisado en campaña, es motivo de alivio. Hasta ahí es lógica la celebración; pero sólo hasta ahí.

Detrás de la fiesta de los socialistas andaluces hay un abismo que va más allá de los datos obvios: el PSOE ha perdido sus terceras elecciones consecutivas en Andalucía, donde el PP gobierna con mayoría absoluta holgada frente a una izquierda mermadísima como bloque; en ayuntamientos y diputaciones, el PP gobierna todas las capitales y casi todas las diputaciones y ciudades de tamaño medio; y el PSOE ha perdido escaños en unas generales que venían de ganar 25-15. Si el PSOE está de fiesta con eso, se diría que ya han asumido un papel segundón. Pero más allá de la aritmética, la agenda de concesiones y pagos inevitables del Gobierno Sánchez a Cataluña, País Vasco y Navarra, sin duda empeorará las cosas para el PSOE en el sur. Aquí prefieren ponerse de perfil, y taparse los ojos para no ver lo que sucede, pero la factura llegará.

Algún que otro socialista veterano como Borbolla, igual que Guerra, alerta de los riesgos no ya para el PSOE... para España. Pero son veteranos ya muy alejados de las disciplinas más o menos perrunas para sobrevivir en una organización política.

Y VOX también

Juanma Moreno también ha plantado cara a Vox en el Parlamento, con un discurso que seguramente debió de haber hecho desde semanas atrás. En el resto de España se le mira con interés como referencia. No se trata de vetar a Vox, pero sí de trazar claramente las líneas rojas en las que el PP se comprometa a no dar un paso atrás. Esa claridad ha faltado en el maremágnum de los pactos, echándose en brazos de Vox en Valencia por la vía rápida, estigmatizándolos en Extremadura, vetándolos en Murcia... El PP no ha sabido gestionar la compañía de Vox –y tenían fácil la lección del PSOE sobre cómo pactar con el diablo– mientras estos sobreactuaban en campaña: pintar bancos arcoiris por aquí, censurar a Virginia Woolf por allí, la bandera LGTBI a la basura, anunciar un incendio en Cataluña... ha movilizado a la izquierda hasta rescatar incluso ese mensaje guerracivilista de «No pasarán».

Vox ha perdido fuelle, con un retroceso severo, pero también ha acreditado un suelo firme. En Andalucía, ha ganado de largo a Sumar (IU, Podemos....), con un 15,3% . Es un nivel similar a Valencia y Baleares, y sólo por debajo del 21,8 de Murcia y el 17,8 de Castilla-La Mancha , además de Ceuta y Melilla. Vox ha mostrado consistencia en la mitad sur y seguramente un SúperFrankenstein volcado con Cataluña, País Vasco y Navarra contribuirá a asegurarse ese suelo. Desde el PP, sin embargo, persuadidos de que Vox maduraría en el poder, faltó claridad para garantizar las líneas rojas al votante moderado.

Ahora Juanma Moreno es contundente: «¿Sabe usted quién ha sido el mayor aliado que ha tenido el Sánchez? Vox. Cuando se va a Cataluña y se dice que se va a liar la mundial... ¿Usted cree que cuando se cuestiona las políticas contra la violencia machista eso le puede favorecer o es que no sabe que el 52% de la población española son mujeres? ¿Usted cree que no hay padres y madres conservadores y de derechas pero que sus hijos son homosexuales y se sienten violentados...?». Era una asignatura pendiente para el PP.

Tal vez haya repetición electoral, y tanto Vox como el PP necesitan hacer autocrítica. Tal vez no haya repetición, y tengan más tiempo, pero necesitarán hacer autocrítica.

Entretanto Juanma Moreno se convierte en una referencia entre Frankenstein y Vox, y va a estar mucho más bajo los focos.

Nota bene.- Será otro curso político de alta tensión. Ahora es momento de parar para la tregua del verano.