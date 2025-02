Esta semana alguien escribía en redes sociales algo así: «Que la sanidad pública le va a costar las próximas elecciones andaluzas a Juanma Moreno es algo que ya ni se discute, ¿no?». Como diagnóstico para el primer año de legislatura, con una mayoría absoluta incontestable, ... parece precipitado... y probablemente hecho, sobre todo, con ganas de que suceda. Pero el ruido en torno a la sanidad pública vuelve a ir a más y el mensaje puede servir de advertencia en un clima cada vez más polarizado, donde la verdad importa poco. En los próximos días volverá a medirse la calle con manifestaciones mientras se recupera la figura icónica de Jesús Candel 'Spiriman' en el primer aniversario de su muerte, agitando la memoria.

Un Gobierno debe saber leer lo que hay en la calle, no sólo leer sus excels, sobre todo cuando los datos tienen cada vez menos eficacia y mandan los relatos. La oposición golpea en la sanidad a sabiendas de que es el servicio público más sensible, y efectivamente determinante en la caída del último Gobierno socialista en Andalucía. Y la sanidad tiene problemas, arrastra problemas y sumará problemas. Esto es seguro. Tal vez haya una ciudadanía crítica que se preguntará si va o no va mejor que antes, pero siempre habrá otra parte dispuesta a comprar los relatos apocalípticos. La Junta de Andalucía se defiende con datos: han incorporado siete hospitales, cinco hospitales de día, doce centros de salud, ocho consultorios, cuatro áreas de urgencia... 1.500 camas más y 450 de UCI, hasta sumar 15.000; hay 4.500 nuevos médicos, y el personal sanitario ha aumentado un 18%, y el presupuesto alcanza los 13.800 millones de euros, un 41% más que en 2018. Hay un 15% más de intervenciones quirúrgicas que en 2018. Pero también hay problemas, y todo eso no te consuela cuando no está tu médico ni hay sustituto, cuando no te dan cita o cuando tu madre sufre esperando una intervención.

La oposición y los sindicatos, sí, frecuentemente mienten con sus consignas; a sabiendas de tener asegurado un eco mediático que no va a verificar esas mentiras. En la economía de la atención que marca la forma de hacer política y también periodismo, se compite usando las emociones. Y el relato de la privatización y el desastre vende. Siempre hay una clientela para esas narrativas construidas con datos reales e irreales –listas de espera, real; privatización, irreal– pero descoyuntadas con adjetivos hiperbólicos y las dosis oportunas de emocionalidad para crear un clima de temor. En Storytelling. La máquina de fabricar historias y formatear las mentes, Christian Salmon definía esto como un 'arma de distracción masiva' para movilizar la opinión pública. Y eso tiene éxito. A veces pone en jaque a un país, como anota Evan Cornog en su libro sobre el Poder y el Relato, o a una comunidad autónoma.

El dilema de los ERE

El Gobierno andaluz no debe mirar solo los excels, con todos esos datos de una sanidad en la que se invierte más y se hace más que antes, sino también la calle donde se mueven emociones y no porcentajes. Porque al final lo que se impone nunca es el dato, sino el relato.

El Gobierno sigue los trámites de los indultos de los condenados por los ERE y solicita los informes. Como es preceptivo. Sin embargo, provoca escándalo, sobre todo en los partidos entonces en la oposición. Incluso el presidente andaluz ha puesto el foco en eso: «políticos que indultan a otros políticos». De hecho, Pedro Sánchez, años atrás, decía sentir «vergüenza» por esa clase de indultos, incluso pedía perdón a la sociedad por los antecedentes del PSOE, y remataba contundentemente: «Hay que acabar con los indultos políticos». Después, claro, él indultó a los líderes políticos del Procés para asegurarse una mayoría de legislatura. Para Sánchez incumplir su palabra es una práctica habitual y además sabe que con escaso coste político. ¿Indultará entonces a Griñán y demás condenados de los ERE que lo han pedido? La cuestión es, bajo el escándalo de la amnistía, si a Sánchez le pesará más olvidarse de los suyos, en muchos caso ya con edad avanzada, o le pesará más añadir a la amnistía esos indultos por un escándalo de corrupción que lleva las siglas de su propio partido. Por lógica, no los indultará, porque no los necesita para mantenerse en el poder, que es la única razón por lo que ha hecho todo lo demás. En todo caso, no va a adoptar una posición ética sino pragmática: lo que le convenga. Los condenados por los ERE lo saben: Sánchez no va a pensar en ellos, va a pensar en él.

No todos con Maya

A los cinco minutos de silencio convocados por el alcalde Sevilla como duelo por una chica de 19 años de la ciudad asesinada en Israel por «estar allí», se negaron a asistir los representantes de Podemos/Izquierda Unida. La coartada para no estar en la concentración fue definida por su portavoz, Susana Hornillo: «Se haya obviado el dolor y sufrimiento de tantas décadas del pueblo palestino por una situación de ocupación y apartheid por parte de un Gobierno opresor como lo es el de Israel». O sea, se convocan unos minutos de silencio para expresar el dolor por una vecina de la ciudad de 19 años asesinada por un grupo terrorista, y ella cree que toca darnos un mitin. Allí nadie obviaba ningún sufrimiento salvo ellos, que se han negado a estar junto a una víctima. El sectarismo se caracteriza también por la miopía, que afecta no a la vista sino a las neuronas.