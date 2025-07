El Barómetro electoral del verano en Andalucía antes de la tregua de las vacaciones –¿tregua? ¿seguro?– sólo ha puesto objetividad demoscópica fría a lo que cualquiera puede intuir. Juanma Moreno apenas sufre desgaste y el PSOE continúa desplomándose con María Jesús Montero a los mandos. ... Hay otros indicadores, pero en la lógica de bloques que el sanchismo ha asentado con su idea-fuerza del 'muro', la izquierda está en mínimos al borde de la inoperancia. Pero difícilmente podría ser de otro modo. La versión andaluza de la 'Operación Illa' remotamente tenía sentido, pero va directa al fracaso por cuatro factores: Illa llegó a Cataluña en un momento de vacío político, y Montero ha llegado a Andalucía con Juanma Moreno en 'estado de gracia'; Illa llegó antes de que estallara la corrupción, de la que pudo alejarse, y Montero es un rostro medular del sanchismo degradado por la sucesión de escándalos; Illa llegó con una imagen seria de gestor, y María Jesús Montero bajo la sombra del fracaso sin haber presentado siquiera los presupuestos y sin haber dado respuesta al modelo de financiación; Illa competía con algo potente que vender en Cataluña, como la amnistía y 'el cupo', y Montero con un truño colosal como la financiación que sólo puede penalizarla aparatosamente. La operación llegó tarde y sin red para el deterioro del cartel. Montero ha reaccionado con mañas de mal perdedor, tratando de desacreditar el barómetro como si fuese obra de su conmilitón Tezanos. Pero nada ahora mismo permite valorar el barómetro como si fuese una de esas estafas desahogadas del CIS. De hecho, nadie ha seguido a Montero, porque la percepción es que este sondeo da una imagen coherente de la realidad.

Traición

La fecha elegida para estampar la firma al pacto fiscal ignominioso con los independentistas republicanos no parece casualidad: en el estreno de la canícula, ese periodo central del verano y del veraneo, con medio país mirando a la orilla del mar, y con el telón de fondo de Torre Pacheco bajo la manipulación a destajo de la maquinaria mediática del sanchismo para construir el imaginario de un país azotado por hordas furiosas de ultras promoviendo 'la caza del moro'. Era la ocasión de colar ese pacto sucio sin demasiada estridencia, aun a sabiendas del eco inevitable. Tanto que María Jesús Montero se quiso borrar la foto para que no le estallase esa imagen corrosiva para sus intereses electorales. Pero sus posibilidades de poner un cortafuegos eran, y son, cero. A la titular de Hacienda le pide la dimisión medio país, tanto que ella ha tenido que recurrir al argumento canónico del sanchismo de que el concierto es un «bulo». Nadie la ha creído, lo que empeora su situación porque ni siquiera encara la verdad.

Por más que Montero y su tropa aseguren que Andalucía puede beneficiarse del mismo modelo que Cataluña, esto es simplemente ridículo. No se lo tiene que explicar ningún miembro conspicuo de la fachosfera, basta un socialista riguroso como Josep Borrell: «Se trata de enmascarar el carácter de concierto de este sistema, diciendo no se preocupe usted, todos los que quieran lo tendrán también. El problema es que el sistema no tiene el mismo atractivo para una comunidad excedentaria que para otra deficitaria…». Pues claro. Es un modelo diseñado para que una de las comunidades ricas aporte menos, y el Estado acabaría por reventar si Madrid y Baleares se sumaran a esa insolidaridad catalana favorecida por la izquierda. El economista Jesús Fernández Villaverde, autor del libro 'La factura del cupo catalán' junto al fiscalista Francisco de la Torre, lo sintetizaba: «El 'cupo para todos' es, para la hacienda pública, lo que la teoría del flogisto a la química moderna: una idea tan ridículamente estúpida que casi no merece ni el esfuerzo de refutarla». En el siglo XVII se creía que todo lo que ardía llevaba la sustancia inflamable llamada flogisto, y en el siglo XXI quieren hacer creer que la redistribución de riqueza mejora si una comunidad rica decide reducir su aportación.

A los ciudadanos no les suele gustar que los estafen, pero tanto menos si además los toman por idiotas.

Montoro, monta tanto...

Para empatar quizá no, pero para desgastar al PP sí que da el caso Montoro. Siempre fue un tipo siniestro, no ya icono de la presión fiscal, sino de la peor forma de entender la política, prepotente y sin escrúpulos. Un caso del pasado nunca tiene el mismo impacto que en el presente, pero es un baldón que tendrá factura. Por demás, qué ironía: dos andaluces han sido los dos últimos ministros de Hacienda, durante década y media, Montoro y Montero, él siete años, ella siete años, y qué pocas noticias positivas ha comportado esto para Andalucía. Juntos empeoran el paisaje.

El hundimiento

Ahora mismo, a un año de las elecciones, María Jesús Montero, que llegaba casi con el cartel del 'caballero blanco' para rescatar al socialismo andaluz, pinta a 'cisne negro'. El barómetro de verano sitúa al PSOE por debajo del 20%, con Vox muy cerca, algo que por cierto ya ha ocurrido en varios países europeos. No es descartable que el estropicio empeore. Es verdad que su rival, el presidente andaluz, parece inaccesible en este momento; pero Montero está lejos de cambiar la inercia al socialismo andaluz. No suma y la perspectiva es mala. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) le cuestionaba esta semana que desatienda sus funciones –a ella, que presume de trabajar tanto– y sus tareas básicas: el plan económico para cumplir las reglas incumplidas el último año; el plan presupuestario ante las instituciones europeas; y el proyecto de Presupuestos que lleva dos años sin presentar. Los inspectores de Hacienda reclamaban esta semana su dimisión, no por cuestiones laborales sino por traicionar su función mintiendo a los españoles al ocultarles el daño que hará el 'cupo' catalán.

Tal vez la tarea a la que se envió a María Jesús Montero rozaba lo hercúleo, pero desde luego el papelón en el Ministerio de Hacienda sólo empeora sus expectativas día tras día. En el PSOE andaluz hay quien hace circular que tal vez al final ella no sea la candidata, algo que parece más un deseo que otra cosa. El PP también ha declarado que no debería serlo, aunque seguramente ahora mismo lo mejor que le puede suceder al PP es que ella sí lo sea.