Es difícil acudir día a día a la política a buscar soluciones. Lo que llega es ruido, mucho ruido. La Conferencia de Presidentes de esta semana ya es, antes de celebrarse, otra oportunidad perdida. Ni siquiera es descartable que descarrile. Ayuso ha amagado con desentenderse ... si no se incluye el apagón e inmigrantes, y la propia Junta de Andalucía denuncia que el Gobierno vuelve a saltarse las normas a la torera. El voto de diez comunidades habilita para introducir un tema en el orden del día, pero el PSOE lo boicotea. Nada raro: ha incumplido sistemáticamente todas las normas. Sánchez quiere un temario en el que pueda escenificar un mensaje propagandístico: FP y vivienda. El PP reclama otros asuntos, y por supuesto la financiación. El clima de tensión no va a aflojar siendo además en víspera del 8J, cuando el PP ha convocado una movilización contra la degradación democrática del sanchismo, al que acusa de «mafia» (Rosa Nostra), acusación que el PSOE les devuelve en los mismos términos. ¿Qué soluciones cabe esperar de ese cenagal?

Para el PSOE es crucial sortear el debate de financiación, uno de sus grandes fracasos. Salvo el humillante pacto específico para Catalunya de un cupo singular, no han hecho nada para corregir la injusticia ya histórica de un modelo que perjudica a tres de las comunidades menos ricas como Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, además de la valenciana. Es el precio pagado por el PSOE para que Esquerra invistiera a Illa como president. Y no pueden llevarlo a la conferencia de la presidentes porque entraña una confesión de parte del fracaso particular de María Jesús Montero: ella ha sido incapaz en siete años de ofrecer un marco sobre el que abrir la negociación. Y le corresponde a ella, aunque recurra a la treta tramposa de endosárselo al PP, como también los presupuestos.

El actual Gobierno llega a mitad de mandato no ya sin presupuestos aprobados, sino algo peor, de hecho inconstitucional, sino haberlos presentado. Han optado por pasarse la Constitución por el arco del triunfo electoral y sólo llevarán las cuentas si tienen garantizado ganar la votación. Y no suman, aunque María Jesús Montero le reproche al PP que no existe alternativa a la mayoría progresista, por más que no exista una mayoría progresista, sólo es una Comunidad de Intereses en torno al sanchismo que va de Junts a Bildu. Por demás, es poco probable, después de la amnistía, que les incomode salirse del marco constitucional. El fracaso de este Gobierno es notorio: los problemas del país, y de los territorios y ciudades, necesitan presupuestos.

¿Y Montero?

Sin presupuestos y sin financiación, muchos analistas se preguntan qué hace María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda, responsable de ambas cosas. De hecho, se empieza a cuestionar si su trabajo en Andalucía la lleva al absentismo. Es una paradoja: si en Andalucía muchos creen que sus funciones en Madrid le impiden rendir aquí; en el resto de España piensan que lo de Andalucía le impide rendir allí. Es probable que todos tengan razón. Esta misma semana le han repasado la agenda sacándole los colores: el miércoles anuló el día para ir a la final del Betis, el jueves se fue a Sevilla a montar la escena del Parlamento y después nada más, el viernes hizo una visita a una envasadora de aceite en Málaga. Eso la segunda mitad de la semana, porque en la primera, el lunes no tenía agenda y el martes una pregunta en el Senado nada más. La semana anterior, muy similar. ¿Qué hace entonces la ministra de Hacienda, nada menos, aparte de aumentar la presión fiscal, que ha marcado un nuevo récord en abril? Si hubiera hecho sus deberes en Hacienda, sí que podría presentarse en Andalucía, como candidata, con algo que exhibir: «me fui a Madrid y vuelvo con el modelo de financiación resuelto». Pero no ha hecho nada, salvo pactar el cupo ventajista de Cataluña.

El fango

Claro que ahora mismo lo más probable es que estén en las trincheras sorteando la crisis de la fontanera del partido. Las andanzas de ésta los ha colocado en una situación muy delicada. Nadie puede creer que sea una investigación particular. Hay que ser muy ingenuo o muy sectario para tragarse eso. Como mínimo, Lady Cloaca estaba sondeando posibilidades, y en efecto a eso no se dedican cargos orgánicos sino alguien sin nómina con quien establecer un cortafuegos fácil. Pero, ojo, los cuatro años anteriores sí estaba en altos cargos de la Administración sanchista. Es un escándalo mayúsculo, aunque el PSOE despliegue su habitual argumentario de la cacería de la extrema derecha con bulos para blablablá. Alpiste para pollos.

A la líder del socialismo andaluz le lanzan estos días un silogismo: si lo sabía el nº 1 y el nº 3, lo sabría la nº 2. O sea, si Sánchez y Cerdán estaban al tanto, ¿ella no? En todo caso, en El Español han desvelado que Cloaca de Vil anduvo haciendo fontanería al servicio de los intereses de Montero para desimputar al presidente de la SEPI que nombró ella al llegar al Gobierno y después se vio imputado en el caso de la Mina de Aznalcóllar con una petición de pena altísima; y La Razón ha contado que también bicheó para sacar trapos sucios de Juanma Moreno. Fontanería sucia, mala tarjeta de visita para una nueva candidata.

Corrupción

Y el problema para el PSOE no son ya los silogismos sino el lastre de la corrupción del pasado en Andalucía que va a más semana tras semana. De momento sienten que están mejorando la oposición a Moreno, al que al menos le han enturbiado el clima de sosiego aumentando el ruido, pero no acaban de dar con una tecla a la espera de ver si rompe la investigación de los contratos troceados. Lo de Paradela de esta semana ha sido bastante ridículo; como la escenificación de Montero de que se podía aterrizar a las 5:30 de la mañana y estar en el Parlamento a las 12:00, ocurrencia de quien piensa que se puede ir a las sesiones de control sin preparar nada. En definitiva, estas maniobras al final son contraproducentes: si recurres al ruido, sin más, es que no tienes nada con verdadera entidad. Y entretanto los enchufados de la Faffe, los sobresueldos, el dinero de los parados para engrosar la nómina de familiares y cargos del PSOE… Demasiado lastre para hacer despegar una alternativa a Juanma Moreno.