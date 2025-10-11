Suscríbete a
Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años

ojo de halcón

A la caza de Juanma Moreno

El 'oasis andaluz' se ha agitado fuertemente. Y ha venido por la sanidad, como sucedió diez años atrás

La ministra de Hacienda lleva tres años sin presentar presupuestos, como es su obligación

Manifestación por los errores en el cribado del cáncer de mama en Sevilla
Teodoro León Gross

Teodoro León Gross

El jueves, horas después de la comparecencia urgente del presidente asumiendo la gravedad de la situación con el eco de las protestas en las calles, la oposición se lanzó a pedir su cabeza. Después del cese de la consejera ante la dimensión de la crisis, ... se levantaba la veda para una montería de caza mayor: ¡A por Moreno! Claro que para eso conviene tener munición… o al menos la fuerza moral de la coherencia. Pero allí estaban todos esos portavoces de la izquierda, levantando la voz indignada y bajando el pulgar, mientras siguen defendiendo a Pedro Sánchez, el líder socialista rodeado de escándalos familiares y políticos, entre evidencias de sobres en Ferraz y cuentas B con gastos deshumanizados en prostitución incluso en espacios públicos. Esos mismos que miran para otro lado con Sánchez, defienden con vehemencia enfurecida que Moreno tiene que irse por el fallo de gestión en el programa de cribado. La lógica política.

