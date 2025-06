La amnistía quedará siempre como un capítulo negro cuando se haga la Historia de este periodo. Tal vez el capítulo más negro. El sanchismo dio a su clientela la coartada moral de que más valía pasar por ese trago degradante antes que una mayoría de ... Gobierno de PP y Vox, y la claque del sanchismo compró el ¡no pasarán! Así se subieron a la lógica de que el fin justifica todo y que la democracia se puede defender de manera antidemocrática. Pero esto no podrá blanquear que la compra de siete votos pagados con esta moneda habrá sido el mayor episodio de corrupción desde la Transición. Aunque resulte menos epidérmico para los ciudadanos que las mordidas y las putas, de hecho supone un robo mucho mayor, pagado no con dinero sino con la dignidad del Estado de derecho humillándolo al independentismo, como enfatiza indignado Felipe González. Tristemente todo esto lleva firma, y no es de la magistrada catalana del TC, sino de la andaluza Inmaculada Montalbán, ponente del comistrajo.

Hay un gallego, un madrileño, otra andaluza como María Luisa Balaguer, pero esta magistrada de Iznalloz ha sido la ejecutora del escándalo más sucio del sanchismo. Ahí está el poco sospechoso hilo conductor entre el preámbulo de la ley de Amnistía y la sentencia del Tribunal Constitucional, como apuntaba Ignacio Camacho con perspicacia. Esta magistrada ha demostrado más lealtad al PSOE que a la Constitución. Antes de todo esto, sin duda lo sabían quienes la pusieron ahí; y ahora lo sabe todo el país. Argumenta que el TC no valora los motivos políticos de la ley para justificar su engendro básicamente político, donde insiste en politiquerías como la pacificación de Cataluña y la convivencia. Y no es justificación, volviendo a Felipe González, que «la ponente que ha hecho esa bazofia no sabe de qué va», refiriéndose a que su especialidad es violencia de género. Sí sabe de qué va: de servilismo al PSOE.

Para sacar adelante la amnistía se requería un negociador como Santos Cerdán y una ponente como Inmaculada Montalbán. Cerdán es un corrupto que necesitaba mantener el poder para que no se le viniera abajo su chiringuito de mordidas; y Montalbán es una aparatchik con toga, condecorada por el Gobierno Zapatero y por la Junta de Andalucía de Griñán, que defiende la soberanía parlamentaria para construir relatos fuera de la Constitución. Ya lo hizo con la sentencia indigna los Eres. El asesino vuelve al lugar del crimen, y dispara con mucha más facilidad la segunda vez. Conde Pumpido es la mano que mece la cuna de la mayoría reaccionaria mal llamada «progresista», y ella su ejecutora. Por más que sacara las oposiciones, ha llegado a un órgano político para servir a políticos por intereses políticos. Es lo que sucede con la amnistía, a la que siempre irá unido su nombre.

Montero, avalista

María Jesús Montero, que ya es oficialmente candidata socialista para disputar la Junta de Andalucía, competirá con el lastre de haber sido una de las avalistas de esta vergüenza irreparable salvo por Europa. Aunque la hemeroteca se cebe con Sánchez, sacándole numerosos momentos en los que negaba la constitucionalidad de la amnistía hasta pocas horas antes de asumir que compraría los votos de Junts a cualquier precio para ser investido, la propia Montero ha hecho el mismo trayecto. Esta semana ha declarado que «todos en este país tenemos que vivir con gran satisfacción la sentencia del Tribunal Constitucional… una sentencia que declara lo que el Gobierno ya había firmado», sin cortarse mucho sobre el hilo conductor. Antes de las elecciones decía: «Quieren más todavía, pero es que no es constitucional. Los indultos son constitucionales. El referéndum no, y tampoco la amnistía. Y como este Gobierno no se va a saltar la Constitución…». En fin, provoca incluso risa, de no ser dramáticamente letal para el Estado de derecho. No es que contemplen que volverán a votarles muchos de los que les votaron en 2019 confiando en que traerían a Puigdemont para juzgarlo… es que saben que será así.

Por demás, tampoco cabe sorprenderse: es lo mismo ella hizo negando la constitucionalidad del cupo catalán y pocas semanas después pactando el cupo catalán para investir a Illa. Así que da igual lo que ahora diga del cupo o el referéndum, como Sánchez. Pasarán por caja, porque sigue sin presentar presupuestos…

Coitus interruptus

En el PSOE porfían y porfían por dar con un escándalo. Esta semana, filtraban otra noticia: «La Fiscalía destapa facturas falsas por 300.000 euros en el transporte escolar de la Junta…». ¡Ahí estaba el escándalo deseado… por fin podían hincar el diente con la corrupción! Pero poco después desde la Junta aclaraban que no lo había destapado la Fiscalía sino la propia Junta hace dos años, que había suspendido de empleo y sueldo al trabajador implicado al que expulsaron en seis meses remitiendo todo a la Intervención General de la propia Junta que dio la alerta a la Fiscalía ante los indicios de delito… en fin, otro fiasco de escándalo, como parece suceder con los contratos sanitarios, que se desdibuja en el juzgado en lugar de tomar entidad, entre el oscuro papel de la fontanera contratada por Zarrías. Hasta ahora el PSOE sigue pinchando en su búsqueda de un caso de corrupción para acogerse al «y tú más» —de coitus interruptus en coitus interruptus— y han tenido que volver al eslogan de vender la sanidad a los amiguetes.

Una dana por favor

Cada vez es más patente la desesperación en un PSOE que no desgasta a Juanma Moreno, tras pinchar en la estrategia de presentarlo como un peligroso ultraderechista. Saben que sólo un golpe de efecto muy potente podrá mover el escenario. Tal vez en eso pensaba esta semana Mario Jiménez, portavoz socialista, al vincular un debate del Infoca, a propósito de la antigüedad de los empleados, con la amenaza de una desgracia de la que ya responsabiliza a la Junta. Se les nota demasiado que anhelan un golpe de efecto como la Dana en Valencia. Antonio Sanz se lo dijo, escandalizado. Lo cierto es que el Gobierno andaluz ha aumentado la inversión —el PSOE dejó muchas autobombas que ni pasaban la ITV— y el presupuesto del Infoca hasta superar los 250 millones, pero el Gobierno central ha dejado a Andalucía sin Brifs (Brigadas helitransportadas) y también ha reducido más de la mitad de los medios aéreos. Si no lo hacen buscando la desgracia, bien podría parecerlo. Y eso ya es peligroso. Las emergencias no deberían tener colores políticos, pero enmarronar es una obsesión.