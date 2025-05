Juanma Moreno se equivocó el día del apagón al expresar la hipótesis del ciberataque que en ese momento estaba en la mente de todos: «lo más probable». Aunque sólo expresara una posibilidad verosímil, y matizara que carecía de certidumbres, fue un error. 24 horas después, ... ese error quedaba en nada cuando Sánchez aparecía y validaba la misma hipótesis. Y Sánchez lo hizo en frío, a diferencia de Juanma Moreno, que se había aventurado a formular esa posibilidad en la inmediatez de lo ocurrido, algo que desde el primer minuto se planteaban en las instituciones europeas o medios fiables como Financial Times. Así que el error quedó enjugado por Sánchez, que en su caso además mantenía la hipótesis del ciberataque tras ser descartada públicamente por el director de Red Eléctrica con el aval del CNI y el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Después de lo de Sánchez, poco se le podía reprochar ya a Juanma Moreno. La hipótesis se validaba. Se ve que en el PSOE, en fin, no están dispuestos a dejar a Juanma Moreno ni cometer un error. En lugar de aplicar la célebre máxima napoleónica de «si el enemigo se equivoca, no lo distraigas», enseguida acudieron ellos a empeorarlo. Se diría que están empeñados en no salir del pozo en las encuestas.

Montería Lo más asombroso en el PSOE andaluz es que después de que Sánchez formulara la hipótesis del ciberataque, ellos han estado dos días rajando de Moreno por formular la hipótesis del ciberataque. Es todo así de loco. La propia María Jesús Montero sostuvo en una visita a Andalucía que «aquel que en este momento aventure a dar una hipótesis sin tener causa, sin tener evidencias, sin tener los datos, está cometiendo un engaño y una irresponsabilidad». ¡Precisamente Sánchez! Qué genialidad. La 'Montería' es un género en sí mismo: delirantes declaraciones-río, sin apenas una coma bien puesta para una inflexión, encadenando subordinadas hasta perder el sentido. Por Moncloa La legislatura de Por Andalucía se ha convertido en una ironía autorreferencial: rara vez actúan por Andalucía, casi siempre lo hacen por el Gobierno. Quizá deberían denominarse Por Moncloa. Su crítica por el apagón fue para el PP «que no deja la calculadora ni en un momento de tanta dificultad», subrayando «el deleznable papel de la derecha». O sea, Sánchez comparecía, formulaba la hipótesis del ciberataque, señalaba a los «operadores privados», se sacudía toda la responsabilidad sin aclarar por qué el Gobierno lleva cinco años ignorando la advertencia del Consejo de Seguridad Nacional para aprobar una nueva estrategia de seguridad energética, sembraba sospechas sin responder a las inversiones no realizadas en la red… ¿y el electoralismo era de la derecha por pedir explicaciones? Bueno, cuando en las encuestas se ve dónde está Por Andalucía, léase Por Moncloa, no puede extrañar a nadie. Prioridades Mientras el Gobierno andaluz advertía que «Andalucía tiene actualmente una densidad de red de transporte que es un 40% más baja, repito, un 40% más baja que la media peninsular»… ¿a nadie en la izquierda esto le parece relevante? Pues a nadie ahí, al parecer, le parece que haya que reclamar que se invierta más en Andalucía, cuando además Red Eléctrica, como advertía certeramente el consejero Jorge Paradela poniendo el foco en este asunto, ha dejado de invertir tres mil millones en un contexto en que las infraestructuras eléctricas requieren una apuesta mayor. De hecho, un día después era 1-O y sindicatos y partidos de izquierda apenas sacaron a mil y poco personas a la calle en la capital andaluza, eso sí, con el tono petulante habitual como si representaran a todos los andaluces. Qué demonios, a toda la humanidad. Tal vez deberían preguntarse si su pérdida de credibilidad puede estar conectada con convocar otro 1-O sin una crítica al Gobierno, sólo contra la oposición. Qué lejos los grandes líderes sindicales de los ochenta. Ahora apenas son una sucursal del PSOE y Sumar: discursos contra la derecha no gobernante. Y Maíllo 'on fire' calificando al PP de «partido de patriotas de pacotilla… traidores a la patria». Muy convincente todo. Sin luces Aquí en Andalucía, la Junta optó por elevar al nivel 3 de emergencia para dar la gestión a Interior considerando que los previsibles problemas de seguridad ciudadana y de comunicaciones superaban el marco competencial de la administración autonómica. Y la coordinación fue muy notable. Pero el apagón, más allá de la gestión, se convirtió en otro de esos momentos en que no aparece la Política con mayúsculas sino el politiqueo minúsculo de los pescadores de río revuelto, unos y otros con la calculadora electoralista, esa que Por Andalucía, léase Por Moncloa, sólo ve en sus rivales de la derecha. Fue un hecho demasiado grave como para esas reacciones demasiado frívolas. Entre ataques y naderías, María Jesús Montero declaró su «orgullo» ante lo ocurrido. Sin duda la ciudadanía respondió bien y también el sistema respondió en la recuperación, pero tal vez sea demasiado hablar de orgullo ante un apagón que el Gobierno había garantizado que no se podía producir en «el mejor sistema del mundo» —asegurando que sólo era un bulo de la derecha y la extrema derecha— y que ha tenido un impacto, se calcula, superior a mil millones de euros. Tampoco parece para tanto orgullo que pasen los días sin respuestas a las preguntas esenciales. El Gobierno ha vuelto a demostrar que antepone el relato a la información. Su obsesión era crear la sugestión de que los empresarios privados están en el lado oscuro, que ellos ocultan algo, que hay turbios intereses pronucleares con el PP convertido en su lobby, ideologizando el mix sin criterios de eficiencia... Se les ve demasiado el plumero entre esos masajes retóricos de orgullo.

