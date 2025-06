YA se ha puesto la alfombra roja para la candidatura andaluza de María Jesús Montero, que será ungida, como era previsible, sin rival alguno en el PSOE. Nadie esperaba, sin embargo, que esa alfombra se extienda sobre el cenagal de la corrupción. El paseo triunfal ... previsto se ha convertido casi en una pesadilla. El telón de fondo del escándalo mayúsculo que afecta a la organización ha deslucido penosamente todo; y de hecho se ha anulado el comité director previsto en Sevilla en los primeros días de julio, que ya no servirá para rodear de pompa a Montero, sino para buscar salida al callejón sin salida del naufragio moral del sanchismo. La incertidumbre es ahora mismo máxima y nadie apuesta un céntimo a nada que pueda suceder, porque puede suceder todo. ¿A dónde llevará todo esto a María Jesús Montero? Se supone que a la campaña andaluza de la próxima primavera, pero también podría ser al despeñadero si el sanchismo acaba por claudicar arrollado por los escándalos. Ella, por supuesto, proclama que ganará esas elecciones. Y es lógico, no va a decir lo contrario hundiendo lo que quede de moral en la tropa. Es lo que dice cualquier púgil aun a sabiendas de que le van a dar una paliza, mientras se pone gallito en la ceremonia previa de pesado.

Paisaje andaluz

GAD3, que no es el CIS, incide una vez más, como todos los sondeos, en que el paisaje andaluz se mantiene muy estable. Mayoría absoluta del PP, debilidad del PSOE bajo los 30 escaños, solidez de Vox, insignificancia de la izquierda... Nadie puede afirmar categóricamente que Moreno vaya a salvar sí o sí la cota de los 55 escaños, pero sí que las posibilidades de la izquierda de gobernar son cero. La suma de toda la izquierda en el mejor de los casos estará a quince escaños. Los andaluces saben qué es lo que va mal –sanidad y vivienda– porque la gestión de la Junta no logra corregir los problemas, pero le mantienen la confianza a Juanma Moreno, persuadidos de que es su mejor opción, y desconfían del Gobierno central. De hecho, el liderazgo es clave. La puntuación de María Jesús Montero es bajísima, apenas sobre el 3, al nivel del portavoz de Vox; y tiene que competir con uno de los pocos políticos que está en España muy por encima del 5. Desde luego no va a tener éxito en cambiar eso con numeritos como el protagonizado en Sevilla a cuenta del Metro faltándole el respeto institucional –del que además salió malparada– o esa campaña de brocha gorda acusándolo de «miserable y ruin» por «desmantelar la sanidad pública». Lo malo para el PSOE es que el andaluz parece saber cuál es el problema… pero también cuál no es la solución.

Corrupción

Como pudo comprobar María Jesús Montero este viernes en Sevilla, la corrupción desmorona su crédito. En la sesión del miércoles en el Congreso, el portavoz del PP Tellado le reprochaba que donde está ella, aparece la corrupción. Ella le replicó que nunca ha estado investigada por un escándalo. Y las dos cosas son ciertas. Ella no ha sido imputada personalmente pero a su alrededor hay una extraña acumulación. Estaba en la Junta de Andalucía en los años de los ERE y ha sido uno de los rostros más conspicuos del sanchismo. Aldama señaló a su jefe de Gabinete, algo por acreditar, aunque hasta ahora se van confirmando todos los señalados. El que fuera presidente de la SEPI, hombre de su confianza al que ella le mantuvo el puesto cuanto pudo tras ser imputado en el caso Aznalcóllar, ha acabado reapareciendo por Servinabar vinculado al escándalo. Esta semana ha cesado otro cargo de su organigrama, el presidente del Tribunal Económico Administrativo, al que ya investiga Anticorrupción, acusado de cobrar mordidas a cambio de archivar multas fiscales…. Demasiados titulares en el entorno inmediato de María Jesús Montero como para presentarse con la bandera de la regeneración.

Sombra Cerdán

Cerdán quitó a quien le molestaba: persiguió a la vicesecretaria del partido y también al gerente. Dos cambios esenciales para campar a sus anchas. Del gerente decía que «se mete donde no le importa»… y Adriana Lastra ha contado que sufrió su acoso «por lo que yo pudiera haber llegado a saber». ¿Y quiénes ocuparon sus sitios? Pues María Jesús Montero y Ana Fuentes, dos socialistas andaluzas. Con ellas, Cerdán se sintió seguro en su chiringuito golfo. La nº2 estuvo poniendo la mano en el fuego por él hasta el último minuto. En fin, será casualidad, pero ahí queda la cosa: dos socialistas andaluzas que no se han metido en lo que Cerdán pensaba que no les importaba.

Ana Fuentes

Apenas ser designada la gerente del partido para la transición en la secretaría de Organización del PSOE, empezaron a aparecer noticias en distintos medios: «El negocio familiar de la sustituta de Cerdán recibió 452.469 euros en ayudas públicas de los consejeros de los ERE», «El marido de la sustituta de Cerdán recibió 323.000 euros por impartir cursos de albañilería desde su autoescuela», «La sustituta de Cerdán intentó dar un 'pelotazo' vendiendo un local suyo a Correos»… Como tarjeta de visita política, todo un retablo. La sensación adiposa para el votante socialista es de un sanchismo que se desmorona por aluminosis moral.

Bomba lapa

El Congreso ha aprobado una moción instando al Gobierno a cesar en sus ataques a la UCO y que pidan disculpas los ministros del bulo de la bomba lapa. La moción salió adelante con la anuencia de PNV y Coalición Canaria, como gesto de advertencia a la trinchera de Moncloa. Uno de los ministros que difundió ese bulo particularmente innoble fue María Jesús Montero, que nunca duda en ser vocera del argumentario oficial de su partido con una lealtad que puede resultar admirable pero también peligrosa, porque la verdad no es un criterio para ellos. Y de hecho, no han rectificado, con un absurdo empecinamiento. Pero la bomba lapa con la que carga Montero no es sólo la hemeroteca, sino estar sentada cada día junto a Sánchez con devoción entusiasta. Lo tiene muy difícil para reinventarse con un perfil fuera de la marca sanchista.

Y todo esto determina la tranquilidad con que el PP ve los sondeos a menos de un año del duelo en las urnas.