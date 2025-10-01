La gran obra del arquitecto y urbanista Aníbal González fue la plaza de España en Sevilla, que logró culminar 18 años después de haber sido nombrado director de la Exposición Iberoamericana, gran sueño de la ciudad que se inauguraría en 1929. Al urbanista debemos la ... idea de la expansión de la ciudad hacia el sur, el extenderse más allá de las murallas y su próximo entorno, y orientar el crecimiento por el lado opuesto hacia lo que se había hecho en tiempos anteriores con edificaciones que se dedicaban a las enfermedades, a la muerte y a los enterramientos, como son el hospital de las Cinco Llagas, el hospital de San Lázaro o el cementerio de San Fernando.

La plaza de España era el edificio central de la exposición que incluiría también pabellones para los países participantes además de tres grandes pabellones barrocos. Su ubicación lindaba con un enorme espacio verde que la duquesa de Montpensier, Luisa Fernanda, hermana de Isabel II, había donado a la ciudad en 1893. Se trataba de 18 hectáreas para que la ciudad las utilizara como parque, muy abandonado hasta que se restauró con la mirada puesta en la exposición.

Fue el paisajista J.C Nicolás Forestier quien en 1911 transformo los primitivos jardines en un gran parque delineado con avenidas, glorietas, rosaleda, surtidores de agua, templetes, lago, estanques, varias pequeñas edificaciones, bancos y fuentes de cerámica y esculturas que se han realizado a lo largo de los años y una magnífica arboleda prexistente.

La plaza central, la de España, es un recinto en semicírculo de 200 metros de diámetro verdaderamente original, cuyo autor afirma que se inspira en el renacimiento español, en parte mudéjar, con ladrillo vidriado y hierros forjados. Para describir la plaza es preciso mirarla de manera muy detenida por lo elaborado del diseño de su pabellón central, de los dos laterales y de sendas torres. Si esto no fuera suficiente, hay una multitud de elementos: gran escalera, varios portones de acceso, amplio corredor a lo largo de todo el semicírculo, ría o estanque con balaustradas. Además, hay que añadir muchísimas piezas muy delicadas de cerámica vidriada en bancos que representan las provincias y pináculos que destacan en las barandas, también de cerámica. Y en el centro un gran espacio vacío para actos, acontecimientos o simplemente para pasear y disfrutar del espectáculo que todo ello ofrece.

Son varios los autores que han estudiado y descrito este conjunto monumental, entre otros los profesores Alberto Villar Movellán y Víctor Pérez Escolano. Ellos mejor que nadie podrían subrayar la delicadeza de un conjunto que fue declarado Bien de Interés Cultural en 2023, y que comparten la propiedad la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de Sevilla.

La actividad en la ciudad ha aumentado mucho en los últimos años como consecuencia, entre otros motivos, del incremento del turismo, de rodajes de diversas producciones, numerosos grandes congresos, conciertos de miles de personas, festivales y otros hechos más. Nada se puede objetar a todo ello, pero si se puede y se debe meditar sobre cómo y dónde pueden desarrollarse estas relativamente nuevas actividades que necesitan amplios espacios y lugares con los consiguientes medios de apoyo requeridos.

A mí me parece que la plaza de España no es lugar para estos actos de miles de personas que señalo, por tratarse de un conjunto monumental sumamente delicado como describo de manera resumida. Ni para actividades que requieren infraestructuras provisionales ni para exhibición de vehículos de clase alguna, tampoco en su próximo entorno, adentrado en el parque.

La plaza merece un control sobre el número de visitantes, como tendría y tienen grandes museos llenos de piezas delicadas. ¿Nos imaginamos los museos que contienen cerámicas o piezas arqueológicas sin control alguno? ¿Nos imaginamos a los pies de esos museos stands de ferias, equipamientos para magnos conciertos, incluso dentro, pasarelas montadas para desfiles de moda? Yo recuerdo a un magnífico profesor y director del Museo del Prado dimitir por haber permitido uno de estos últimos.

El motivo del control no es obtener una recaudación, admitida en la inmensa mayoría de los bienes de interés cultural. Se trata sencillamente de saber que el número de personas que hay en un momento dado en el recinto no sea un exceso, velar por que siempre exista un correcto comportamiento y que los usuarios puedan simbólicamente contribuir a su mantenimiento.

Subrayo la conveniencia de la no utilización del recinto de la plaza para todo lo que no sea un comportamiento y un uso como de un museo: observación, estudio y tranquilo disfrute. Serán muchos quienes puedan valorar y apreciar el cuidado que la ciudad pone en sus bienes culturales. Y el comportamiento que nos exige a todos los que paseemos o visitemos un museo muy singular y posiblemente único.