Tribuna abierta

Plaza de España

La plaza merece un control sobre el número de visitantes, como tendría y tienen grandes museos llenos de piezas delicadas

Soledad Becerril

La gran obra del arquitecto y urbanista Aníbal González fue la plaza de España en Sevilla, que logró culminar 18 años después de haber sido nombrado director de la Exposición Iberoamericana, gran sueño de la ciudad que se inauguraría en 1929. Al urbanista debemos la ... idea de la expansión de la ciudad hacia el sur, el extenderse más allá de las murallas y su próximo entorno, y orientar el crecimiento por el lado opuesto hacia lo que se había hecho en tiempos anteriores con edificaciones que se dedicaban a las enfermedades, a la muerte y a los enterramientos, como son el hospital de las Cinco Llagas, el hospital de San Lázaro o el cementerio de San Fernando.

