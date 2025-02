Seguro que lo ha escuchado más de una vez y en boca de más de uno cuando sale el tema sobre el frío del norte y el calor del sur de este país, que no nos engañemos, cada vez tiene más lejos de la meseta ... la frontera del sopor. «Mira que hace frío allá arriba, pero te abrigas bien y ya está. Están preparados para eso». Sirva el comentario para aplicárselo a Burgos, Teruel, Soria o León. Y es que los pueblos, a fuerza de enfrentarse a un tipo de clima, se terminan adaptando para que la convivencia con el termómetro sea lo menos hostil posible.

Ahora vamos a intentar hacer la misma afirmación, aplicada a las temperaturas extremas que soportamos en Sevilla y la frase se nos derrite en los labios antes de que terminemos de pronunciarla. La urbe hispalense es una de las capitales europeas del calor. Pocos deben desconocer en este continente que aquí te achicharras en verano y que, además, ese infierno trasladado a la tierra cada vez se adelanta más en el calendario. Díselo, si no, a los vendedores de garrapiñadas de la Feria de Abril.

Pero a pesar de atesorar una larguísima experiencia, aquí seguimos sin estar preparados para, al menos, paliar en algo los efectos del paso de las lenguas de fuego que vacían al mediodía las calles. Cada cuatro años, los programas electorales de todos los partidos, a derecha e izquierda, nos venden el confort climático. La Sevilla verde se repite como idea que tristemente nunca salta del papel al terreno de los hechos como verdad tangible. Sólo hay que darse un paseo estos días como han hecho mis compañeros para constatar que el recurso del toldo es claramente insuficiente; además de injusto porque sólo cubre unas cuantas calles del casco histórico como si tras la Ronda Histórica no hubiera nada más. La minúscula Sevilla entoldada frente a la gran Híspalis que soporta estoica los 45 grados cayendo a plomo sobre su piel de asfalto.

Los jardines del Alcázar o el Parque de María Luisa son la lección nunca aprendida. Sevilla necesita árboles, muchos; instalar fuentes y no simples dispensadores; abrir refugios climáticos para tantos sevillanos que no tienen recursos para ponerse debajo del aire acondicionado cuando el calor aprieta; y reducir sus kilómetros cuadrados de cemento dentro de una concepción nueva de urbe más sostenible y en la que se pueda hacer deporte en verano sin riesgo de sufrir una bofetada en el interior de alguno de sus pabellones municipales.

No son las demandas de ecologistas trasnochados. Son las urgencias de una ciudad donde mueren al año decenas de personas por el calor y no son pocas las que tienen que confinarse en sus casas por su alta vulnerabilidad como personas mayores o bebés. Hay un tercer grupo, los de siempre, los del vagón de cola, que no tienen ni siquiera dónde esconderse del rey sol. Demasiadas razones para que de una vez por todas, se tomen decisiones que reorienten a esta ciudad hacia la sombra fresca.