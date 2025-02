La encomienda pesa lo suyo. Cuando a una la ponen en el cuadro de articulistas del periódico que forma parte de la infancia de aquella niña; la misma que usaba de cartilla el ejemplar de la grapa que traía su padre a diario a casa, ... la sensación de vértigo delante del ordenador es importante. Mezcla de orgullo y un poquito de vanidad porque el reto de plasmar una mirada rejuvenecedora, cuando a una los 40 ya no le volverán a pasar por delante jamás, te estimula el ego inconfesable de la misma manera que lo hace cualquier desconocido que te dice señorita en lugar de señora.

Y agarrándome al espíritu de modernidad que debe impregnar este espacio de Sevilla al día, cuesta trabajo encontrarlo en la otra Sevilla, la que no consigue acaparar nunca la suficiente atención, sucumbida siempre por las polémicas estériles que tanto entretienen al sevillano: llámese cartel de Semana Santa, pintadas en la velá de Santa Ana o la duración de la Feria de Abril. Todas cuestiones vitales para el desarrollo de una sociedad.

La modernidad ni se vislumbraba en aquella nave del Polígono Carretera Amarilla donde encontraron hace unos días a una niña de 14 años que llevaba tres sin pisar un colegio. Fue noticia sí, pero efímera y no por ser precisamente un hecho singular en esta ciudad. Voces autorizadas que luchan contra el absentismo escolar te confiesa abiertamente las dificultades que hay para arrancar del suelo ese monolito de ignorancia que frena el crecimiento de cualquier individuo. Te cuentan cómo se golpean una y otra vez contra el muro de la incomprensión de unos padres que no hacen nada por que sus hijos vayan a la escuela. Y aquí, a una le trepa la mala leche por el esófago, cuando el motivo esgrimido, en no pocas ocasiones, es que su niña se va a casar...con 14,15, 16 años. En Sevilla, Europa, en el primer mundo de los incentivos y las ayudas...Año 2024.

Esos niños son el primer peldaño de una escalera que desciende irremediablemente al fracaso social. Y no hay consuelo posible, aunque se trate de delimitar el problema a determinadas barriadas sevillanas, mirando hacia otro lado. No es sólo una cuestión de abandono escolar, sino también de nula estimulación del sentido crítico, atrofiado por el atracón permanente de banalidades.

Las posibilidades de avance colectivo se reducen y el pasillo que debería conducirnos a una modernidad próspera se estrecha, si una parte nada desdeñable de esta Sevilla nuestra sigue atrapada en las tinieblas de la ignorancia. Quizás no sea muy moderno reivindicar el sentido original de aquellos ilustrados del siglo XVIII o quizás sí y ahora más que nunca.