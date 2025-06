No hay corrupto fetén sin su copazo de balón, bien agarradito a la cintura de una señora de las que cuentan las caricias y no regala suspiros. Hace más de tres décadas de aquellas fotografías bochornosas de todo un exdirector general de la Guardia Civil ... en plena orgía. Unas imágenes que confirmaban la catadura moral de un personaje, Luis Roldán, que simbolizó la corrupción española de los años 80-90. Un tipo que se lucró haciendo negocios con contratos públicos. Pues, ya han llovido diluvios desde entonces y nos volvemos a encontrar en las mismas, con un patrón que se repite y con un perfil de protagonista muy concreto al que siempre le gusta pagar por las compañías y alardear de ello ante los colegas. Lo que viene a ser un bocaza de manual.

A raíz de las andanzas verbalizadas y grabadas del trío Koldo-Ábalos-Cerdán, han salido varias voces femeninas socialistas, como la de la portavoz adjunta en Andalucía, Ángeles Férriz, tirando de frase redonda y contundente para describir el hartazgo interno: «Estamos hasta el moño de los puteros», para a continuación desviar el tiro y hablar de abolir la prostitución. Un debate muy interesante señora, pero que no viene a cuento porque aquí la prioridad, la herida por la que se desangra la democracia española, no está en esas chicas sino en una serie de corruptos que se aprovechan de su posición dentro de un partido -en este caso, el PSOE- para ganar pasta de manera ilícita con lo público; y que además, para más inri, tienen unas aficiones de lo más censurable.

El problema también radica en el silencio cómplice y en mirar hacia otro lado por miedo a perder la comba en una organización que te da de comer y que sin ella, sería imposible reengancharse al mercado laboral en las mismas condiciones ventajosas. Y sí, yo acabo hasta el moño cuando en la omertá participan mujeres, que un día encabezan una manifestación feminista, tachando de machista a todo aquel o aquella que se atreva a cuestionar el discurso oficial, y por la noche prefieren callar las comportamientos, al menos sospechosos, de esos colegas puteros. Ahora sabemos que hubo algunas socialistas que cuestionaron a Santos Cerdán y las apartaron; que olieron a chamusquina pero no les echaron cuenta. Eso sí, unos enfrentamientos que son de dominio público después de que saliera a la luz el informe de la UCO y no antes. En 2021 se produjo la salida abrupta de Ábalos del Gobierno y de su cargo en el partido, que heredó -oh casualidad- Santos Cerdán. En 2023, al exministro le volvieron a hacer un hueco en las listas al Congreso. Un movimiento de muy difícil justificación. Es imposible que nadie en la organización sospechara de las conductas impropias de estos personajes. Por eso, no vale con estar sólo hasta el moño.