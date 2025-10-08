Suscríbete a
El método Juanma

El presidente ha enderezado la pésima gestión que ha tenido la consejera de Salud en la crisis de los cribados

Silvia Tubio

Silvia Tubio

Ayer viví el nacimiento y muerte en menos de una hora de una columna de opinión. Arrancaba este mismo espacio con una metáfora sobre la incapacidad de los niños a la hora de asumir responsabilidades; para después comparar este comportamiento pueril con la gestión de ... la crisis que ha afectado de lleno a mujeres afectadas por cáncer de mama en Andalucía. «Cada día que no se depuran, con hechos, responsabilidades en el fallo imperdonable en el cribado de casos, es un día más de pérdida de credibilidad». Así lo había puesto por escrito hasta que llegó poco después la comparecencia no programada del presidente de la Junta, que se ponía frente a los medios para hacer exactamente lo que estaba pidiéndole en una columna que nunca verá la luz por innecesaria.

