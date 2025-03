EL ambiente relajado de una tarde de verano, con el sonido lejano del mar meciéndose en una marea calmada. La confianza absoluta que le daban aquellas dos amigas que jamás la había traicionado y la necesidad urgente que la estaba ahogando dieron el contexto idóneo ... para que ella se atreviera a contar lo que le estaba quemando.

Ella, profesora jubilada que se había dedicado a enseñar a no pocas generaciones a buscar su propio camino, había fracasado de manera estrepitosa con su propia hija, a la que no podía rescatar de una relación tóxica que la maltrataba a diario. Ella, que había dedicado muchas horas a campañas sobre el Día de la Mujer, que animaba a sus alumnos a participar en manifestaciones en contra de la violencia machista, que se revolvía de manera enérgica si se cuestionaba mínimamente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, era incapaz de denunciar que su eterna niña era víctima de la lacra contra la que ella había combatido socialmente sin fisuras. «No sé cómo hacerlo. ¿Y si denuncio, servirá de algo? Ella siempre regresa con él y si voy a la Policía seguro que acaba por separarme de ella. Tengo que buscar la forma de que entre en razón».

Aquella confesión desgarradora salía de la boca de quien había incluso cuestionado alguna vez a aquellas víctimas que había muerto a manos de sus parejas y nunca habían denunciado. Se apoyaba en su discurso en la falta de formación, de recursos económicos, de poca conciencia feminista para argumentar lo que era incapaz de comprender. Desde cierta superioridad moral que se arrogaba entonces, obviaba que la mayoría de las mujeres asesinadas nunca había denunciado. Que no era una cuestión de clases sociales o nivel de estudios; de ser nacional o inmigrante…La vida, que puede ser brutalmente aleccionadora, se lo estaba enseñando ahora.

Hace escasos días que en Sevilla los políticos convocaban hasta tres concentraciones en un día para pedir el fin de la violencia machista tras el último asesinato que sacudió Pino Montano. El llamamiento a la unión resultaba un tanto burdo frente a la incapacidad de unos responsables públicos de ponerse todos juntos sosteniendo una misma pancarta. El sistema no funciona y no hay Gobierno que quiera admitir ese diagnóstico. En la raíz del problema está la desconfianza de las víctimas y de su entorno a pedir ni siquiera auxilio. No sienten que ese sistema de protección sea la solución como esa profesora jubilada a la que se le está agotando el tiempo de ver a su hija con vida.