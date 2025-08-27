Suscríbete a
Inmigrantes y miopía política

Detrás de tanto ruido inútil está en juego el presente de 4.000 niños y adolescentes sin padres

Silvia Tubio

El coso político no se detiene y ya hay en liza una nueva presa que se disputan los adversarios, quienes en esta ocasión están evidenciando una carestía absoluta de humanidad y una miopía peligrosa. Hablamos de los menores inmigrantes y el reparto aprobado para distribuirlos ... por el territorio nacional. Detrás de tanto ruido inútil está en juego el presente de 4.000 niños y adolescentes que llegaron a este país sin sus padres. Un estado decente sólo tiene un camino: atenderlos; y si sus dirigentes son inteligentes y ven más allá del rédito electoral próximo, deben posibilitarles un futuro lo más alejado posible de la marginalidad. Limitarse a dar un techo en un centro de acogida para después desentenderse, es abonar el terreno para que en un futuro estos pequeños inmigrantes sean presa fácil de la delincuencia que acecha para atrapar a los más vulnerables. Y no, las expulsiones masivas como algún lumbrera de VOX ha vendido no son viables. Así que toca remangarse y buscar la oportunidad donde otros solo ven problemas irresolubles.

