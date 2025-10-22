Suscríbete a
Grandes victorias judiciales anónimas

Una guardia civil de Huelva lleva años pleiteando para que le reconozcan su derecho, que es también su obligación, a cuidar de su hijo enfermo

Silvia Tubio

Silvia Tubio

Hay pequeñas batallas judiciales que constituyen auténticos hitos para la sociedad. Historias anónimas que construyen precedentes sobre los que se cimienta ese estado del bienestar que tan en riesgo se pone. La lucha del individuo que hace avanzar a todo un grupo humano. Uno de ... esos logros que se obtienen en la fría sala de un tribunal de provincias, pero que acaban entrando por la puerta grande de los libros de Derecho.

