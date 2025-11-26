ABC nos ha recordado estos últimos días una fecha clave para entender la España que transitó desde una dictadura a una democracia a través de un ejercicio político de juego de equilibrios fascinante. Es reiterado recurrir siempre a la misma comparativa, pero poco se ha ... relatado en cine y televisión acerca de un momento apasionante de nuestra historia más cercana. A buen seguro que si el Congreso de los Diputados hubiera estado en Washington y los padres de la Constitución española se apellidaran Johnson, Jefferson o Kennedy, tendríamos filmoteca para aburrir al mismísimo José Luis Garci. Pero es un periodo que conforme han pasado los años, se ha ido aparcando al rincón del olvido, facilitando reinterpretaciones alejadas de cualquier dato o criterio histórico. Y sobre todo, rompiendo ese consenso generalizado que se había instalado en la sociedad española de que se hicieron bien las cosas y que tuvimos unos políticos a la altura de las circunstancias. Tan sólo ha pasado medio siglo de aquello, pero visto el presente, cualquiera pensaría que hemos atravesado un milenio. Cómo hemos cambiado cantaban aquellos presuntos implicados.

Yo pertenezco a la generación de Barrio Sésamo, los que nacimos prácticamente con la Carta Magna bajo el brazo. Tuvimos y tenemos la inmensa suerte de haber transitado por la vida en libertad, sin memorias en blanco y negro, aunque con periodos duros como los años de plomo de ETA. Recuerdo, en cambio, cómo mis mayores rememoraban el 23F con la sombra del miedo en la mirada porque aquello fue mucho más que un susto. Era una mirada hacia un pasado que esa incipiente democracia no se podía permitir y que hizo a muchos improvisar una maleta aquella noche.

Quizás por ese miedo velado, valoro la grandeza de aquella transición que pudo sentar en una misma mesa a políticos antagónicos, con posiciones mucho más opuestas que las que hoy tienen los dos principales partidos nacionales, incapaces de alcanzar consensos que ya han sido rubricados por la sociedad en el día a día.

Si hace 50 años, muchos españoles se aferraron a la monarquía como si fuera el palo mayor de un barco que acababa de zarpar hacia un futuro incierto; medio siglo después, muchos de aquellos bebés y niños pequeños, que entonces sólo atendíamos a Espinete y la Bruja Avería, nos refugiamos ahora en la figura de Felipe VI frente a la degradación de la vida política. Su ejemplo conciliador frente al ruido ensordecedor; su ejemplaridad llevada hasta el interior de su propia familia, no divide sino que engrandece este país.