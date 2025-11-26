Suscríbete a
desde la cornisa

La generación de Barrio Sésamo

Los que nacimos prácticamente con la Carta Magna bajo el brazo, tenemos la inmensa suerte de transitar por la vida en libertad, sin memorias en blanco y negro

Silvia Tubio

Silvia Tubio

ABC nos ha recordado estos últimos días una fecha clave para entender la España que transitó desde una dictadura a una democracia a través de un ejercicio político de juego de equilibrios fascinante. Es reiterado recurrir siempre a la misma comparativa, pero poco se ha ... relatado en cine y televisión acerca de un momento apasionante de nuestra historia más cercana. A buen seguro que si el Congreso de los Diputados hubiera estado en Washington y los padres de la Constitución española se apellidaran Johnson, Jefferson o Kennedy, tendríamos filmoteca para aburrir al mismísimo José Luis Garci. Pero es un periodo que conforme han pasado los años, se ha ido aparcando al rincón del olvido, facilitando reinterpretaciones alejadas de cualquier dato o criterio histórico. Y sobre todo, rompiendo ese consenso generalizado que se había instalado en la sociedad española de que se hicieron bien las cosas y que tuvimos unos políticos a la altura de las circunstancias. Tan sólo ha pasado medio siglo de aquello, pero visto el presente, cualquiera pensaría que hemos atravesado un milenio. Cómo hemos cambiado cantaban aquellos presuntos implicados.

