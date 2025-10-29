Suscríbete a
desde la cornisa

Débiles ante el narco

Un agente fronterizo portugués se dejaba la vida frente a la costa de Huelva enfrentándose en una guerra que al menos este país tiene perdida

Silvia Tubio

La historia ha vuelto a repetirse. No se han cumplido ni dos años del salvaje asesinato de dos guardias civiles en Barbate cuando la tragedia pintaba de rabia la orilla portuguesa del río Guadiana hace dos días. Un cuerpo hermano para la Benemérita como son ... los guardiñas (GNR) perdía en el campo de batalla a un cabo de 50 años. Unos narcos a los que perseguía el difunto por la ruta fluvial de moda, le embistieron con su lancha. Sin miedo, sin compasión. Esta muerte es el fruto de la más absoluta impunidad basada en la tranquilidad de quien poco o nada teme. Ocurrió en Portugal pero a escasos metros de nuestra Huelva. No en vano, no se descarta en absoluto que los narcos sean españoles, de la zona para más señas.

