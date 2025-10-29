La historia ha vuelto a repetirse. No se han cumplido ni dos años del salvaje asesinato de dos guardias civiles en Barbate cuando la tragedia pintaba de rabia la orilla portuguesa del río Guadiana hace dos días. Un cuerpo hermano para la Benemérita como son ... los guardiñas (GNR) perdía en el campo de batalla a un cabo de 50 años. Unos narcos a los que perseguía el difunto por la ruta fluvial de moda, le embistieron con su lancha. Sin miedo, sin compasión. Esta muerte es el fruto de la más absoluta impunidad basada en la tranquilidad de quien poco o nada teme. Ocurrió en Portugal pero a escasos metros de nuestra Huelva. No en vano, no se descarta en absoluto que los narcos sean españoles, de la zona para más señas.

Éste es el último y triste episodio de una guerra declarada hace décadas en la costa española, poco silente y muy descarada. Hubo un momento en que el Estado entendió que sólo redoblando los esfuerzos al máximo y destinando recursos extraordinarios a los puntos calientes, se podía empezar a revertir ese principio de autoridad sobre el que taconean los traficantes como si fuera la lápida de su enemigo. Se multiplicaron las incautaciones, las detenciones, pero el sistema seguía sin dar una respuesta eficaz para arrancar de raíz esta lacra que puede acabar corrompiendo las instituciones mediante la compra de voluntades.

Pero fue un momento efímero, apenas unos años, insuficientes claramente para destronar auténticos imperios de la droga construidos durante generaciones. Aquella ofensiva del Estado fue sólo un pequeño susto para unos delincuentes capaces de encontrar en el mismo sistema las llaves que le garanticen su futuro. Hacer de la ley la propia trampa es todo un arte en el universo narco.

Un día después de la muerte del cabo, la Policía Nacional informaba a los medios de la detención de un capo que estaba fugado de la justicia. El arresto se produjo hacía semanas, pero ayer era el momento propicio para darlo a conocer, por aquello que hacerle ver a nuestro país vecino que trabajamos duro contra el narco. Que estamos en ello... claro. Lo que no contaba esa nota es que el narco en cuestión, de nombre Anselmo Sevillano, se le había perdido la pista después de que lo pusiera en libertad un juzgado de Marbella. Había sido detenido por policías locales en 2023 después de no presentarse a dormir en el CIS donde cumplía condena de manera plácida. El juez y el fiscal entendieron que no era tan grave la cuestión para mandarlo directamente a prisión. Este rey del hachís no aprovechó para largarse a otro continente y esfumarse para siempre. Estaba convencido de que no le iba a hacer mucha falta. Lo detuvieron hace unas semanas en Almonte, cuando arreglaba su coche. Muerto de miedo vamos.