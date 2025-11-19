Creo que en mis muchos años ya de oficio, habré escuchado en multitud de ocasiones aquello de que la política de prevención es el mejor antídoto contra el desastre. Nos sobran ejemplos recientes y dolorosos de cómo no haber hecho el trabajo previo desembocó en ... consecuencias fatales. La naturaleza es tozuda y siempre se encarga de recordarnos los errores en los que incurrimos por no aprender la lección pasada. ¿Lo lograremos tras lo ocurrido con la dana de Valencia? Lo dudo, y las últimas inundaciones registradas en Sevilla no invitan a pensar lo contrario.

España es un país con una carente cultura de la emergencia. Quizás no haya ayudado que seamos un punto en el globo terráqueo relativamente tranquilo, sin grandes amenazas naturales permanentes como sí ocurre en lugares como Japón. Vivir bajo el miedo de sufrir un terremoto condiciona a los habitantes hasta forzarlos a incluir en su día a día la formación específica y unos cuantos hábitos sobre qué hacer cuando la tierra tiembla.

Pero el cambio climático es una realidad cuyas consecuencias ya vivimos en primera persona, sin que ninguna absurda teoría negacionista pueda rechistar y mira que lo han intentado. La gestión de las emergencias no puede ser considerada como una cartera menor, donde colocar al político de turno a quien se le debe un cargo por una simple cuestión de cuotas y favores internos. Hablamos de una materia que debería recaer en manos exclusivamente de expertos y profesionales adiestrados en el manejo de situaciones límite, teniendo la ciencia como aliada y no el carné de partido.

El caso de la exconsejera valenciana es de libro. Salomé Pradas es una abogada sin idea alguna de qué hacer en un centro de coordinación de emergencias. Ella misma lo ha admitido ante la jueza cuando le interrogó por su errática actuación en una catástrofe histórica. Su falta absoluta de conocimiento no fue óbice para que le entregaran esas competencias y que ella las aceptara. Cuando la cosa pintó mal y la tragedia le cayó encima, recurrió al consabido recurso de echarle la culpa a los técnicos, el personal que sí sabe pero que estaba subordinado a ella.

Ahora repasen cuántos concejales, consejeros y ministros con poder de decisión tampoco tienen idea alguna de cómo prevenir los efectos de una catástrofe y si llega el momento, al menos, minimizar los daños. La valía profesional ha sido desplazada por completo a favor del servilismo político y eso resulta temerario cuando de la toma de una decisión pueden depender miles de vidas.