desde la cornisa

El chantaje de Ryanair

Este imperio de lo cutre y barato amenaza a una potencia mundial del turismo con irse

Silvia Tubio

No hace tantos años que subirse a un avión era un artículo casi de lujo. Una no es tan vieja para mirar hacia atrás; pero antaño –se lo juro a los más jóvenes– viajar en la clase turística no era sinónimo de hacinamiento. Si volabas ... a la hora de comer o cenar, el menú iba incluido en el precio del billete que, insisto, no era nada barato. Pero es que sólo los muy pudientes hacían escapadas de fin de semana a Roma o París como quien iba a Los Caños.

