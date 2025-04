Llega el final del invierno en Sevilla y calientan los megáfonos de las protestas sindicales en determinados sectores de la plantilla municipal. Son siempre los mismos porque saben que con la primavera se incrementa la carga de trabajo, la obligada productividad y por tanto aterriza ... la oportunidad de seguir ordeñando la caja común de los sevillanos mediante el cobro de horas extras y otros beneficios sociales. Bien es cierto que los grandes avances en materia laboral se han logrado dando guerra, pero cuando se atraviesa la línea de lo justo para adentrarse en el universo del privilegio, se descascarilla la legitimidad de la protesta, sobre todo si usa de rehén la seguridad de una ciudad en la que viven muchos mileuristas y no pocos parados.

Hace años que bomberos y policías locales han conseguido escalar en la estructura municipal hasta convertirse en los funcionarios mejor pagados de la Casa Consistorial. No son pocos los que llegan a cobrar más que el alcalde de turno gracias a una política de presión que tiene en las puertas de la primavera su temporada alta. Es ahora y no en julio o en octubre cuando el estado de los parques de bomberos o de algunas de las comisarías de barrio, que llevan años en situación deficitaria, preocupa hasta propiciar una huelga encubierta. Y es ahora, y no en verano o en otoño, cuando se esgrimen esos graves problemas estructurales porque es cuando se puede presionar al gobernante con sabotear las fiestas primaverales.

A la hora de sumar apoyos, al sevillano le duele que sus servicios de emergencia trabajen en cuarteles con goteras pero resulta más difícil que se solidarice con las peticiones de más pasta para unos trabajadores que pueden negarse a acudir a su puesto de trabajo (falta sin justificar le llaman en el cuadrante) sin que su nómina de más de 4.000 euros limpios al mes peligre. Pruebe usted a hacer lo mismo, verá qué pronto se ve en la cola del paro.

Este año corren tranquilas las aguas entre los policías después de consolidar un acuerdo envidiable a nivel retributivo por mantener el servicio en Semana Santa y Feria, pero han creado un precedente que los bomberos quieren para ellos y probablemente también los peones municipales, pero estos últimos no tienen la capacidad de hacer temblar las horas previas de un alumbrado.

La Intervención lleva años negándose a validar de oficio esos acuerdos retributivos que están obligando al sevillano a pagar jornadas de trabajo de un bombero y de un policía a precio de oro. Unos reparos de los interventores que son anulados sistemáticamente porque aceptado el chantaje ya sólo queda sucumbir a él o arriesgarse a poner punto y final a esta historia. Y ya sabemos que de valientes no va sobrada la cosa en la política actual.