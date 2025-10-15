Si repasamos el calendario es muy probable que queden al año pocos días libres de haber sido designados como jornada internacional de algo. Algunas conmemoraciones están de sobra justificadas por razones históricas, sociales o reivindicativas; otras, sin embargo, son auténticas pamplinas de la Plaza Mina ... como el día del té, el yoga o el caballo. Pues algo parecido está ocurriendo con las líneas gratuitas de teléfono en este país; que de tanto usarlas como medida fetiche acaban siendo el recurso inútil y el ejemplo más evidente del fracaso en la gestión pública. Si no sabemos resolver o encauzar, al menos, un problema, le ponemos un teléfono para que el ciudadano ahogue sus penas. Y ya para eso tenemos el teléfono de la Esperanza, auténticos pioneros de la escucha reconfortante al otro lado del hilo telefónico.

La última genialidad la anunciaba ayer la ministra de Vivienda, que para tranquilidad del respetable, informaba de la puesta en marcha de un número de teléfono para que los españoles acudan a resolver las pocas dudas que tienen sobre algo que sufren con creces a diario como es el coste de vivir bajo un techo digno. A falta de iniciativas que se materialicen para facilitar el acceso a los colectivos que lo tienen más difícil y frenar el proceso agresivo de turistificación que está expulsando a los vecinos de muchos barrios; a la ministra no se le ha ocurrido mejor forma para compensar ese problemón que lanzar una línea telefónica de dudosa eficacia, por ser benévolos en el pronóstico.

Suena a broma si no fuera porque detrás hay demasiadas vidas pendientes de que un gobierno que ha hecho bandera con la carestía de la vivienda no haya conseguido ninguno de sus objetivos principales y eso que tenemos un ministerio específico en la materia, con su consiguiente gasto ordinario en personal, asesores y demás menesteres.

La clave de bóveda está perfectamente definida y conocida porque tan sólo hay que mirar a nuestro entorno más próximo. Al problema de la vivienda se le ataca con la construcción de más vivienda pública y sacando al mercado tanto piso vacío cuyos propietarios no quieren tener problemas porque simplemente no se sienten seguros. Para ello es necesario favorecer el arrendamiento con medidas incentivadoras y no amenazando con sablazos fiscales; aplicar una defensa férrea de la propiedad privada frente a la okupación violenta y no negando su existencia como argumento de base; ayudar al propietario que se enfrenta hoy en día en solitario y a pecho descubierto al inquilino moroso porque esas garantías estimulan el mercado del alquiler. En definitiva, políticas activas, más gestión y menos fuegos de artificio que además llevan la pólvora mojada.