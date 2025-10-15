Suscríbete a
ABC Premium

desde la cornisa

Sin casa pero con teléfono

La última genialidad es abrir una línea para aclarar pocas dudas porque si algo saben y sufren los españoles es el precio de la vivienda

Silvia Tubio

Silvia Tubio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si repasamos el calendario es muy probable que queden al año pocos días libres de haber sido designados como jornada internacional de algo. Algunas conmemoraciones están de sobra justificadas por razones históricas, sociales o reivindicativas; otras, sin embargo, son auténticas pamplinas de la Plaza Mina ... como el día del té, el yoga o el caballo. Pues algo parecido está ocurriendo con las líneas gratuitas de teléfono en este país; que de tanto usarlas como medida fetiche acaban siendo el recurso inútil y el ejemplo más evidente del fracaso en la gestión pública. Si no sabemos resolver o encauzar, al menos, un problema, le ponemos un teléfono para que el ciudadano ahogue sus penas. Y ya para eso tenemos el teléfono de la Esperanza, auténticos pioneros de la escucha reconfortante al otro lado del hilo telefónico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app