Sevilla icónica

Confieso que llegué con recelo. Era mi primera vez en el festival y, como tantas otras cosas en esta Sevilla de las dualidades, había leído críticas muy agresivas por el uso del patrimonio y, al mismo tiempo, alabanzas por el montaje tan respetuso con la ... Plaza de España. No me ayudaba en aquella zozobra el concierto al que asistía, el de una diva del pop como Kylie Minogue al que ni ponía cara ni letra a ninguna canción. Al menos eso pensaba yo. Miraba alrededor y veía una bacanal de vestimentas transparentes, como una fiesta del Orgullo a la que yo asistía vestido de Álvaro Moreno y náuticos, mi raya al lado y colores neutros. Di un abrazo a Antonio Muñoz, que andaba emocionado, y que me dijo que con Kylie había que bailar. Yo le contesté al exalcalde que claro que sí, que con Kylie había que morir. Hombre por favor. Y todo empezó con 'In your eyes'. El oído conectó rápidamente: «Esta me la sé», le dije a mi mujer, antes de comprobar, conforme iban pasando los temas, que era la única que me sonaba. Vi a Toni Alcántara, que estaba al lado de Soraya (Soyaya, Poyeya), danzando de un lado a otro y cantando con 'Slow', y pensé en ese momento que me faltaba llevar pantalones de campana, camisa de manga corta y pelo largo a lo yeyé, porque me miraba a mí mismo, y echaba un ojo alrededor, y me veía reencarnado en la serie de Cuéntame.

Me entretuve analizando el montaje: las torres Sur y Norte eran dos faros con luces, la ría hacía de espejo del monumento gracias a las luces de colores y los arcos que dibujó Aníbal González se iluminaban en un mapping que reinterpretaba el Regionalismo al son de la música pop de la cantante australiana. Entonces pensé que aquello estaba hecho para mí, un pedazo de antiguo con patas que descubría algo moderno y se iba poco a poco integrando en el ambiente. Fue entonces, ya casi al final, cuando comenzaron a sonar los bajos y salió Kylie con un vestido corto -a sus 57 años es un verdadero símbolo de la eterna juventud- y todo se me volvió familiar. Con 'Can't get you out my head' comprendí lo que me había dicho Antonio Muñoz. La estaba formando, y me vi moviéndome como Toni y Soyaya, y cantando aquello de «na na na, nananana», ustedes saben. «Ésta me la sé». Se me quitaron los recelos. Lo entendí todo, el porqué esos tíos iban vestidos como astronautas en verano y por qué Icónica tenía tanto éxito: porque es integrador. Porque es perfectamente compatible un monumento como la Plaza de España, creado como anfiteatro hace casi cien años, como gran escenario de conciertos. Como las Noches en los Jardines del Alcázar, como el mapping dentro de la Catedral. Porque alguien como yo, muy celoso con el cuidado del patrimonio, lo vio todo contextualizado. Este festival es un éxito por eso mismo, agranda y eleva al máximo la oferta cultural de la ciudad y hace que muchos sevillanos redescubran su Plaza de España en un compás distinto. El de Kylie Minogue.

