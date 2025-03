La voluntad alquilada

En uno de sus libros, Frederick Forsyth se hace eco de un aforismo talibán que dice que no se puede comprar la lealtad de un afgano, pero siempre puede alquilarse. Me quedé enredado en esa frase al hilo de los acontecimientos políticos y judiciales de ... estos días en Andalucía. Para llegar, no sé si con demasiadas prisas y atolondramiento, a una conclusión: la mayoría del pueblo andaluz había alquilado su voluntad política a las ventajas del sistema de distribución de prebendas del PSOE. De otra forma sería metafísicamente imposible que, incluso en las últimas elecciones que ganó por la mínima Susana Diaz, la gente siguiera renovando su confianza en el partido. Entiéndanme bien: no estoy diciendo que todos los votantes que se inclinaban por la marca socialista fueran beneficiarios directos del sistema de ayudas que acaba de condenar la Justicia por opaco, irregular y defectuoso en su forma. Estoy seguro que muchos de esos votos eran sufragios convencidos de que el partido al que entregaban su confianza era la opción mejor del mercado electoral, sin que por ello tuvieran que alquilar su voluntad política. Pero junto a estos votos libres había muchos de alquiler, distribuidos por diferentes zonas geográficas andaluzas, hasta donde llegaban las derramas de ese pacto no firmado entre el que repartía y el que recibía. Ya saben: la Junta ayuda a quien ayuda a la Junta… Ese aforismo no es en absoluto afgano. Ni lo escribió Forsyth. Es rabiosamente mediterráneo.

El clientelismo político no lo inventó la consejería de Empleo. Ni mucho menos. Existía, tirando corto, dos mil años antes de que los cabezas de huevo de la citada ventanilla autonómica trajinaran, al margen de cualquier fiscalización y control, el sistema de reparto que ha sido condenado por la Justicia. Roma, a través de sus élites, elevó el clientelismo a cotas de excelencia, construyendo sobre esa base parte de su estado del bienestar. A Genaro Chic, catedrático de Historia, le debo muchas horas de explicación al respecto. Hasta que pude interiorizar una forma de acción social y política basada en el yo te doy, tú me das. Do ut des. Los científicos e intelectuales de Empleo, desde Viera al Guerrero sin antifaz, lo adaptaron y actualizaron a los tiempos que corren, pero sin perder un ápice de su esencia más perversa: la de alquilar voluntades a cambio de ayudas. La Justicia ha condenado a los autores y actores políticos de la versión socialista del lucro electoral a través del clientelismo. Pero no se nos olvide, para vergüenza y sonrojo de nuestra autoestima identitaria, que los andaluces, muchos andaluces, compraron la mercancía. El león existe porque el cordero se deja comer. Llegados a este punto, me da por preguntar en voz alta si los delincuentes eran solo los que estaban sentados en el banquillo… Las voluntades alquiladas han sido transversales. Un mercado interclasista. Que abarcaba amplias y distintas zonas de nuestra sociedad. Tanto en los grupos urbanos como en los más profundos de nuestra geografía de interior. Joaquín Moeckel me cuenta una historia significativa, muy vinculada a un club exclusivo de nuestra ciudad. Tenía que dar una conferencia Soledad Becerril y algún socio comentó que debería venir alguien de izquierdas. El letrado (no olviden que hizo pública una denuncia como abogado de unos empresarios restauradores, muy valientes, de una mordida de la Junta para instalarse en Merca y que transcritas por ABC hizo detonar el escándalo) le dijo que a esos ya los conocían bien, que lo que había que conocer era lo que representaba y defendía la señora Becerril. Las voluntades alquiladas, como recitaba el don Juan de Zorrilla, a los palacios subió, los claustros escaló y, en todas partes dejó, memoria amarga de su condición. Desde el churrero del Pedroso a los propietarios agrarios de la Sierra Norte y a los empresarios afines a la industria cárnica de la subvención. Todos dejaron alquilar su voluntad al oro seguro del clientelismo. Ocurre que el que alquila una vez su voluntad, no pondrá muchas pegas a caer nuevamente en la tentación. Esto no ocurre solo aquí en Andalucía. En España las habas golfas del potaje clientelar se cuecen en muchos sitios. Si no es mucha molestia, que se lo pregunten al señor Pujol…

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión