A media tarde, preveo la borrasca, intuyo el drama: Pablo, el mayor, me llama por teléfono para alertarme de que desde las cuatro de la tarde están sin Internet. «No funciona nada, papá: ni la tele, ni el ordenador, ni la tablet. Nada».

Cuando llego ... a casa, ya de noche, el drama adquiere tintes de tragedia griega: Pablo ha discutido con su hermana Alicia, ha volado algún sopapo, están castigados cada uno en su habitación. «¡Pero es que no tenemos wifi!», se queja Alicia, con los ojos inyectados en sangre, como si hubiera estado expuesta mucho tiempo a un furibundo incendio. Como se quedó hace días sin datos en el móvil y no hay wifi, no puede chatear con sus amigas por whatsapp, ni ver los vídeos de sus youtubers favoritos, ¡y AuronPlay ha subido un nuevo vídeo! Pablo tampoco puede conectarse en su móvil, también agotó sus datos hace días, de manera que no tiene acceso a los canales donde dan la Champions, ¡y hoy juega el Madrid!

La gestión con los teleoperadores de la compañía es una peonada. Después de empapuchar la oreja durante media hora en una musiquilla irritante, sazonada de mensajes robóticos que me sugieren que siga a la espera, la teleoperadora me somete a una prueba de gimnasia doméstica intensiva (encienda el router, apáguelo, resetee, vuelva a encender), tras lo que viene el diagnóstico: es una avería, unos técnicos irán a visitarlo en las próximas 48 horas. Dos días sin Internet. Trago saliva antes de proceder a dar el pésame a la familia. Mis hijos ya están en la cama, normal, son las diez de la noche. Pero no me he dado cuenta de que entretanto algo inaudito ha sucedido. Es como recuperar el calor ancestral del fuego cuando todas las formas para combatir el frío resultan inútiles: los dos han cogido un libro, están leyendo.

