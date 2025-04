Todos los años el año

Llegados aquí los analistas se dividen en dos: los que cautelosos hacen pronósticos y los que pretenciosos analizan el viejo año. Ambas tareas inciertas. También imprevisible es el año que se va, como lo atestiguan las discrepantes interpretaciones del pasado escrutado por la memoria histórica. ... No es fácil buscar consenso sobre cuál haya sido el personaje del año, la palabra del año, el libro o película del año, el acontecimiento de este 2019 ya vejestorio, pero es un juego que se intenta porque delata la diversidad y el perspectivismo, la tendencia central y la dispersión. TIME ya ha consagrado a Greta Thumber como Person of the Year 2019, y antes lo fueron las denunciantes de «Me Too», Merkel o Trump. Los editores sabrán. Si de palabras o frases se trata, la cosecha es más abundante y exótica. Sin irnos lejos, en Alemania tienen sus «Wort des Jahres», en Francia su «Mot de l’année», los anglosajones las suyas y nosotros las nuestras que son varias según las fuentes y las naturalezas. Busquen, pasen y vean. La Fundación del Español Urgente eligió para 2017 la palabra «aporofobia» y para 2018 «microplástico», y ya ustedes dirán. Por el podio de 2019 compitieron y fueron incluidas en la «lista corta» términos como DANA, exhumación o (¡se lo juro!) «albañila», que como en tantos premios dicen tanto de los que premian como de los premiados. Finalmente ganaron las «no palabras»: «emojis» y «emoticones».

Por mi parte he ido reconociendo la retórica de la crisis económica a través de palabras relacionadas con los años del «sufrimiento». En 2006 The Economist había titulado «¿Cuándo acabará la fiesta?» y esa fue mi palabra de aquel año, «fiesta», con crecimientos del PIB del 4,2% y un enjambre de desequilibrios y deficiencias estructurales que hacían presagiar lo peor; y siguió en 2007 entre negaciones de la crisis mientras la «rana» se cocía a fuego lento sin advertir que la temperatura subía y subía. De la rana pasamos en 2008 a la «tormenta perfecta», luego a los «brotes verdes», al «círculo vicioso», a la «prima de riesgo» que fue la «prima donna» en 2011 cuando caía el PIB un -1%. Desde entonces «rescate», «desigualdad», «reformas», «recortes», «estabilidad», «recuperación», «desaceleración» y hasta hoy. Para 2019 yo propondría «incertidumbre», y cedería el honor al terreno político donde «investidura», «presupuestos», «déficit», «en funciones» o «separatismo» tienen posibilidades de éxito. Propongan a sus allegados elegir una expresión que resuma «su» 2019, globalmente o en distintos ámbitos. Si de mí se tratara, elegiría Alejandra, María, Claudia y Yago. Lo imaginan, son mis nietos, mis «startups». Un año en que han crecido con estabilidad y sin déficits, con leves reformas, notable aprendizaje digital y del de siempre, alguna edad del pavo, pujante emprendimiento vital y evidentes síntomas de crecimiento cercano al milagro económico. Y son la esperanza para el 2020. @eneltejado

