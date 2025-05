PEDRO Sánchez ya había entregado las cárceles al País Vasco, pero aplazó la foto hasta después de las elecciones de la Comunidad de Madrid, para que su traición a las víctimas de ETA no le perjudicara en los resultados. Ni por esas ha podido frenar ... su derrota y la de su partido, porque los españoles le han advertido que con la dignidad, la memoria y la justicia no se juega y merecemos un presidente que no venda los valores por los que tantos españoles fueron sacrificados, para mantenerse en el poder.

Dicen desde el PNV que la transferencia de prisiones, recién estrenada, supone un «hito importante» que con el Partido Popular hubiera sido muy complicado y que esta aspiración que ahora se sella era la principal exigencia para dar apoyo al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. No perdió tiempo el presidente y ya en 2018 decidió acabar con la política de dispersión, comenzando el rosario de acercamientos a las prisiones vascas y su entorno. Cada viernes, acercaban y progresaban de grado a cinco o más terroristas de ETA, con las manos manchadas de sangre, y lo hacían contra la voluntad de la Audiencia Nacional y las Juntas de tratamiento de las cárceles, en muchos casos y por supuesto sin escuchar a las víctimas. Tanto ha corrido el señor Marlaska, que ya solo quedan menos de diez terroristas de ETA sin beneficiar y casi 200 ya han sido premiados. Y esto es el aperitivo del dolor, ahora viene el plato fuerte de la injusticia, cuando veamos a los asesinos de españoles inocentes, sentados en las terrazas del País Vasco. Ese era el trato: tú me los acercas, Pedro, que yo me busco el modo de sacarlos y a ser posible con un trabajo y, por qué no, una vivienda. ¡Total, qué más da, hay que ser generosos! Sánchez se comprometió y en esta felonía sí que ha sido de palabra. Lo triste es que lo hace a cuenta de los valores que defendieron miles de asesinados, heridos, secuestrados, exiliados por una organización terrorista, cuyos sanguinarios miembros no se arrepienten de sus crímenes sino que se jactan de ellos y sus herederos políticos condicionan la vida política del País Vasco y Navarra y gracias a un Gobierno que les dio alas, la de España. El PSOE tuvo que ser el que entregara la llave y nuestra dignidad, con esta nueva afrenta que despeja el camino hacia la impunidad. Por mucho que nos lo pongan difícil, nunca olvidaremos porque en el olvido es donde más fácilmente se mueven los traidores. Teresa Jiménez-Becerril es diputada del Partido Popular por Sevilla en el Congreso de los Diputados

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión