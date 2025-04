Dos tasas turísticas

No, si yo a este paso me gano la medalla olímpica (de oro del que cagó el moro, naturalmente) de natación contra corriente. Así que el otro día, contra lo políticamente correcto y la alegría generalizada, me mostraba a favor del mantenimiento del peaje en ... la autopista AP-4, la de Sevilla a Cádiz que pasa por Jerez y presta grandes servicios al turismo y la industria vinatera del Puerto de Santa María. Y hoy, aquí donde me tienen, dispuesto a recibir todos los cosquis del sector hotelero, me muestro absolutamente a favor de que el Ayuntamiento imponga, y cuanto antes, la tasa turística para que los viajeros que pernocten en Sevilla la paguen. Total, media pringá: un euro por noche. Esa tasa turística se la encuentra uno en muchas ciudades europeas cuando va a recepción a pedir la cuenta del «check out». Tasa que ya cobran en Cataluña y Baleares y está muy extendida por toda Europa. Y a precios bastante más altos que los que se pretenden poner en Sevilla, con la protesta incluso de la Junta. Como explicaba Eduardo Barba en estas páginas, en Lisboa cobran lo mismo que se propone en Sevilla: a eurito por noche, y recaudan al año casi 10 millones de euros. En Bruselas, donde están todos los paniaguados y apesebrados diputados europeos de los partidos sin dar palo al agua, cobran 4,3 euros por persona y día, lo que genera a la ciudad 23 millones de euros al año, que no está mal. En Viena, que en estas Pascuas ha estado muy de moda como destino turístico, cobran un 3 por ciento del precio de la factura de hotel. Y en Zurich, 2,5 francos suizos por pernoctación, que traducidos a euros resultan 2,3.

Así que comparado con lo que cobran por ahí, lo de aquí es una miseria. Muy difícil de cobrar en algunos casos, por cierto. En el Alfonso XIII, en el antiguo Hotel La Rábida de la calle Castelar, en el Inglaterra, la cosa es muy sencilla de cobrar. Pero, ¿y los pisos turísticos, sobre todo los ilegales y simpapeles? ¿Quién les cobra la tasa, si además dicen que va un matrimonio y se meten doce tíos en el piso? Cobrar la tasa turística es de puro sentido común. ¿No se paga por ver la Catedral o el Alcázar? ¿Pues por qué no se va a pagar, y la miseria de un euro, por ver a toda Sevilla misma, por gozar la ciudad, aunque haya sido convertida en un Parque Temático a la veneciana? Los turistas, por chungos que sean, por poco que se gasten, aunque hasta la botella de agua mineral la compren en los chinos para que les salga más baratita, ¿no tiran basuras? ¿No llenan de latas de cocacola las papeleras que luego hay que limpiar? Mucho se habla de lo que deja el turismo en Sevilla, pero, ¿y lo que tiene que gastarse el Ayuntamiento sólo en limpieza de lo que tiran los turistas chungaletas de mochila y chancla? Es más: a los turistas del Alfonso XIII yo no les cobraba la tasa turística, sino que les regalaba un buen libro sobre Sevilla, porque son los que de verdad dejan aquí dinero. ¿Pero el grueso de la tropa, de la horda invasora? ¡A cobrarles se ha dicho! Consumen agua de Emasesa, dejan basura para Lipassam, estropean las calles en la masificación. Todo esto, ¿quién lo paga? Pues los sevillanos que hemos de sufrirlos y que ni siquiera tenemos un bar donde meterles la estocá hasta la bola si se sientan en un velador a comer paella a las 7 de la tarde. Pero no conforme con esta tasa, con la que dice el DRAE que es el «tributo que se impone al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas actividades», yo pondría otra tasa. La de la tercera acepción del verbo «tasar» del DRAE: «Restringir el uso de algo por prudencia». Una vez cobrada la tasa turística del eurito diario, empezaría a pensar en formas de poner tasa y de restringir la invasión turística, para que no acabe ocurriéndonos como en Venecia, que ya no caben. Yo impondría en las zonas turísticamente saturadas como el Barrio de Santa Cruz algo así como el aforo de los enclaves de conflicto de bulla que dispone el CECOP en Semana Santa. Le ponía una tasa restrictiva a tanto turismo. Así que insúltenme lo que quieran, pero la tasa turística me parece no sólo adecuada, sino corta: también hay que tasar y restringir tanto turismo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Baleares

Venecia

Zurich

Cádiz

Cataluña