Impar y canalla, inmisericorde y sordo a los ruegos del campo y la salud, se va este dos mil diecinueve que se lleva con él voces de amigos queridos y tantas esperanzas pendientes del árbol y al pie del surco. Se va El Seco, el ... que fue parvífico, como el mayor miserable, a la hora de abrir la mano de chaparrones. Se vistió de solanos y retrasó la vida en el campo, y fue señalando amigos cercanos para llevárselos en silencio, poco a poco, sí, pero sin descanso. Se va El Seco y se va enlutando cercanías, apagando ecos queridos, enterrando presencias que estaban desde hacía muchos años en el retrato de la amistad o la frecuentada paisanía. Se va El Seco, el que no quiso tempero a su hora, ni le consintió a la rama amamantar bien a sus frutos, retrasó un mes —qué lío de lunas montó allá arriba— la aceituna, un mes la naranja, un mes la vida en tantas cosas, y le adelantó el final a gente que aún podía haber seguido viviendo, felizmente, un buen trecho del camino.

Se va dos mil diecinueve —«y que el año que viene podamos felicitarnos», me decía por teléfono, hace unos días, el amigo que no imaginaba, como no imaginaba yo, que sería nuestra última conversación— y envuelve con tela negra el badajo de las doce campanadas, para que el bronce no suene a fiesta sino a duelo, que esas doce campanadas de esta noche van a sonar, en muchos sitios, más a doble que a fiesta de fin de año. Es verdad que ya los años, todos, se parecen mucho en lo malo, porque es largo ya el camino vivido y en él van quedándose atrás mucha gente conocida, como nos quedaremos los demás vivos, y el mundo seguirá su ritmo sin nosotros —«Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando…»—, indiferente, indolente, hermano de actitud como este dos mil diecinueve que se va, El Seco dos mil diecinueve. ¿Y qué viene a la vuelta de hoja del almanaque? Un año par y bisiesto. Dice el refrán: «Año bisiesto y año de pares, año de azares.» Año de dudas, pues. Hay más refranes: «Año bisiesto, ni aquello ni esto», «Año bisiesto, ni casa, ni viña, ni huerto, ni puerto.» Y el más absoluto: «Año bisiesto, año siniestro.» ¿Qué hacemos? Habrá que tratar de hacerlo bueno, porque la linde hay que saltarla, que quedarse en el lado de acá sería quedarse sin opciones para siempre. Según la estadística que guarda mi amigo Estani, los años pares son más lluviosos que los impares. Apostemos a esa esperanza, confiemos en que vendrá a tiempo la lluvia y hará bueno el año. El Seco, que se vaya, que bastante nos ha quitado ya. Y que ante nosotros se levanten firmes los trigos de la salud. Que nos sea propicio el par y bisiesto.

