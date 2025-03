Habré coincidido con Manuel Chaves un puñado de veces en los últimos tiempos. Ambos hermanados en el silencio y la obediencia debidos a las circunstancias, conscientes cada uno de quién era el otro, pero pasando como almas en pena sin dedicarnos más que una inclinación ... de cabeza a lo sumo. Lo siento por él. En serio. Y por el resto de condenados, sobre todo por los que se enfrentan a penas de cárcel incluso con la desvergüenza -y la chulería- que se intuye de fondo en alguno. Y por la cuerda de los que, probablemente, recibirán condena en los próximos años, algunos de los cuales tengo bien presentes. No me atrevo a ningún juicio moral sobre lo que hicieron ni me considero más justo ni más honesto que todos ellos aunque deplore profundamente, casi con asco, la arbitrariedad que dio pie al sistema que ahora la sentencia considera ilegal. El «gran fraude» que algunos sospechábamos cuando alboreaba esta década. No conviene olvidar la vieja máxima que reservaba el odio hacia el delito en abstracto salvando la compasión para el delincuente con una historia personal a cuestas. A las misas de réquiem no se puede acudir con una sonrisa nunca.

Y el fallo del tribunal de la Sala Primera de la Audiencia de Sevilla es, en cierto modo, un oficio de difuntos del régimen socialista en Andalucía, un funeral «corpore insepulto» con los finados de cuerpo presente en el banquillo de los acusados para conocer su condena. Se acabó. Murió como mueren todos los regímenes, convencido de su impunidad y de que la historia, en definitiva, lo absolvería. Preso de la soberbia que da la confianza en su propia imbatibilidad y de la desmedida ambición de pensar que podía moldear a toda la sociedad a su antojo. Susana Díaz, cuyo futuro político queda más que ensombrecido, no fue más que el epígono de un sistema perversamente perfecto que necesitaba del medro personal -los trabajadores prejubilados a los que se sacrificaba en el altar de Mammón, los empresarios avariciosos que obtenían financiación extra por encima de sus competidores en el mercado, los sindicatos codiciosos que reinaban entre tinieblas- para mantener el status quo de forma indefinida, inalterada e insustituible. Todo eso es lo que entierra esta sentencia: una forma de ejercer el poder de manera mediocre, discrecional y abusiva que se manifestaba en el reparto arbitrario de los ERE a los amigos que se arrimaban. Estoy feliz porque un tribunal haya plasmado lo que nunca imaginé ver negro sobre blanco a pesar de todas las sospechas de que el régimen se mantenía sostenido por quienes se aprovechaban de él. No los acompaño en el sentimiento. Hoy, precisamente hoy, tengo sufrimientos cercanos mucho más dolorosos por los que llorar. Para ellos guardo mis lágrimas.

