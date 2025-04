No se trata de ninguna errata por mucho que el lector inteligente descubra en la palabra del título de esta columna un baile de letras en las siglas del Partido Socialista Obrero Español. Pose es pose y PSOE es PSOE, aunque últimamente se vengan confundiendo ... y no se sepa a ciencia cierta dónde empieza la una y acaba el otro. Bueno, ya sabemos dónde acaba la deriva presidencialista de este PSOE: en la coyunda nefanda con los mismos partidos que quieren romper la unidad de la nación consagrada como principio constitucional.

No hace falta organizar una investidura a la carrera en sábado y domingo para rematarla el martes, con las carrozas de los Reyes Magos paseándose por la piel de toro, a no ser que se persiga algo distinto. Sería ridículo abrir el palacio de las Cortes el sábado víspera de las cabalgatas para ponerse a pontificar sobre el Gobierno de la nación si no resultara un escarnio después de un año entero baldío en el que no hemos tenido mando por el error de cálculo de Pedro Sánchez, confiado en sacudirse en las urnas el dogal político de podemitas e independentistas que ahora ensalza. Los británicos votaron el 12 de diciembre y una semana después, la Reina Isabel II abría con la pompa y la circunstancia acostumbradas el periodo de sesiones en el Parlamento. El Reino Unido no tiene tiempo que perder si quiere que antes de que concluya este primer mes de 2020, el país esté fuera de la Unión Europea. En su caso, se entiende la urgencia, pero esta patochada de querer ahora dárselas de preocupados por la gobernabilidad de España sería cómica si no fuera lo que es: una vergüenza.

Pero precisamente esa extemporánea puesta en escena que requerirá de todos los servicios de la Cámara a pleno rendimiento en fechas tan fuera de lógica como el fin de semana previo a la festividad de los Reyes Magos -¡y la Pascua Militar instituida desde los tiempos de Carlos III!- constituye el mejor ejemplo de lo que pretende la amalgama de Sánchez e Iglesias como programa de su acción de gobierno: posar. Son los nuevos tiempos de la política en los que la apariencia se entroniza como norma suprema de comportamiento entre los incautos que quieran dejarse convencer por lo que ven.

Sánchez e Iglesias quieren que nos acostumbremos a los gestos y a las pamplinas que alimentan las conversaciones banales en las redes sociales desde el primer día de su entrada en la historia de España. Si hay que abrir las Cortes en fin de semana, se abre. Y si hay que encajonar el segundo discurso más importante del Rey como comandante supremo de las fuerzas armadas, se encajona. Más vale que vayamos acostumbrándonos a esta sucesión de golpes de efecto con el que pretenden gobernar para tuiteros.