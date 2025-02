Los nombres

En el fondo, la situación se parece también a la de los conejos de la fábula que discutían si los perros que los perseguían eran galgos o podencos. Se parece, sí, porque al final va a resultar que, más que de hechos, se trata de ... nombres. No es de extrañar. En una sociedad que desde hace unos años es pusilánime confesa y no se atreve a decir lo que dijo siempre, es natural que no sepamos qué nombres usar sin que se moleste el de al lado.

Ahí están los sucesos de Cataluña, o, mejor, de Barcelona, y más que en entrar en valorar lo que estamos aguantando y lo que nos va a costar, el discurso es si lo que vemos —o lo que está ocurriendo— es terrorismo o violencia callejera; si hay tras esa gente una reclamación ideológica o muchas ganas de joderle la vida a España y por ende a los españoles. Ahora, nosotros, los españoles que no estamos en la guerrilla —perdón— urbana que ha quemado cientos de contenedores, cientos de coches y ha herido a decenas de agentes, tenemos que discutir qué clase de acción es esa, si es la natural reacción de los jóvenes independentistas que, cansados de rogar por favor que los dejen cantar, han decidido, suavemente, pedirles a los policías que quieren enarbolar banderas y soltar globos, y los policías, «los muy bestias» —dicen algunos—, en vez de acompañar pacíficamente a los pacíficos jóvenes, se lían a porrazos sólo porque dos chavales van cogidos de la mano cantando «larán-larán-larita, limpio mi casita…» No, hombre. Así no se puede tratar a unos ciudadanos ejemplares que tuvieron la mala suerte que con la llama de un mechero que se le cayó a un policía, vieron cómo empezó a arder un contenedor y se asustaron, ya ve usted… Y después, ya saben, lo de los coches ardiendo… Eso es que no habían pasado la ITV y algún gato se ha metido en el motor y se ha producido un cortocircuito. ¿Las piedras? Es que los muchachos están limpiando las calles, acción cívica, que no sabe usted las de piedras que echan a la calle los agentes y ciudadanos que no son independentistas… Los nombres, los nombres. Aquí, mientras no se le llame pan al pan y vino al vino, nos vamos a pasar varios meses sin saber lo que ha pasado, sencillamente porque no nos pusimos de acuerdo en colocar los nombres como habría que colocarlos, que un mamón es un mamón aquí y en la Plaza de Urquinaona, a ver si nos enteramos; y un terrorista es el que pone una bomba lapa o lanza un cohete a un helicóptero. Pero como nos da miedo llamar a las cosas por su nombre, nos van a machacar y no podremos quejarnos como pide el cuerpo, porque no sabemos cómo se llama lo que nos están haciendo. Qué vergüenza.

