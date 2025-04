Lo que no estaba

La velocidad del rayo y el don de la ubicuidad nos lo trajeron un día en internet. Nadie, entonces, pudo imaginar que una carta desde Sevilla al lugar más apartado del mundo podría llegar en dos segundos. Hubiésemos tomado por loco al que lo dijera. ... Y por lo mismo hubiésemos tomado al que asegurara que se podía estar aquí y, al mismo tiempo, a veinte mil kilómetros, dándoles una charla a los presentes y a los ausentes, por medio de la videoconferencia. Hoy, que ya consideremos normal estos avances, no pensamos en cómo podríamos vivir sin ellos. El móvil y el internet nos han regalado muchos milagros. El primer asombro me llegó en el extranjero, cuando quise consultar una duda con España, hice una foto con el teléfono, la envié a España y a los dos minutos tenía la respuesta. Increíble. Mi amigo Eugenio Montes dice que somos nosotros los que hemos levantado la cabeza, en la frase «Si los antiguos levantaran la cabeza…»

Empecé llevando a mano al periódico el artículo diario, y las crónicas, las leía por teléfono. Las fotos en el acto, imposible, ni estando cerca del taller de la redacción. Hoy, en un fogonazo se mandan la crónica, las fotos y aun un vídeo de lo que sea. Nada de esto estaba, y estábamos nosotros y hoy parece que estas cosas son gemelas nuestras. Y así, en la alimentación. Cuando llega diciembre y se acerca la Navidad, pienso en lo que nunca estuvo y ha ido haciéndose sitio en la casa hasta convertirse en una necesidad. ¡Quién te iba a decir que un día elegirías entre un queso francés y otro italiano! O, sin salir de España, que, en el sur, ibas a tener tan a mano uno de tetilla como uno de Cabrales. ¿Carnes? El pollo tomatero que se había criado en la era y que sacrificaban en Navidad, y pare usted de contar. Hoy, la duda está entre el lechal y el cochinillo, que parece que no hemos dejado de comerlos en la vida. Y en pernil de cerdo curado, qué sapiencia, Dios mío, que si un reserva de Guijuelo, que si la flor y nata de la Sierra de Huelva, que si de Los Pedroches… ¿Y en aceites? El del molino del pueblo ya no vale, hay que comprar un picual temprano, de Jaén o de sus cercanías, por el que nos cobran quince o veinte euros el litro, o un arbequino fresco, o un hojiblanco, o un manzanillo bravo, o un lechín… La mesa no le pide a ningún alimento el carné de identidad, pero parece que se nos olvida que aguacates, nécoras, cigalas, kiwis, mangos, jengibre, salmón y cien nombres más, no nacieron sobre el mantel de las celebraciones. Lo que no estaba entonces, manda hoy. Y llega la olla con un buen caldo de puchero y nos parece una extraña. Menos mal que siempre gana el mestizaje.

antoniogbarbeito@gmail.com