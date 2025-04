El dulce almíbar de estos días se le ha quedado pegado a la boca para convertir su media sonrisa en una pieza de mazapán. Lo mejor que tiene el fin de las entrañables fiestas es que las colonias dejan de anunciarse como condena y se ... puede escuchar el nombre de Carolina Herrera sin que la pronuncie un tipo con medio kilo de nueces en la boca. El recién investido Sánchez, el doctor de la media sonrisa, ha soportado con ese talante imperturbable las andanadas dialécticas, fuertes y merecidas, que la señora Arrimadas, por ejemplo, le ha dedicado en el satén de su puño de hierro. Y lo ha tenido que escuchar divinamente, sin medio kilo de nueces en la boca, que incluso en época navideña se le pide a doña Inés que pronuncie Carolina Herrera y lo hace divinamente. Tanto y tan claro como cuando ayer, en su intervención, le dijo al investido de la media sonrisa que su política del poder por el poder evitando caer en cualquier otra tentación más aseada lo habían convertido en un furioso buscador de trincheras. Y ese es, quizás, el dolor, la melancolía, la frustración que han vivido, que hemos vivido muchos españoles. La certeza definitiva de que la transición ha muerto. Que las trincheras se han vuelto a abrir. Que la fractura entre españoles de ideas diferentes se acaba de reactualizar. Y que muchos de los que estaban sentados en la sesión de investidura representaban solo y exclusivamente intereses partidistas. Sin pensar que España existe o que ha quedado reducida a Teruel y Cataluña.

Enterrada la transición vamos a ver qué criatura viene al mundo. Y para qué nos sirve. Y cómo se hace. Subordinando al resto a las exigencias de los que nos odian. Sin la suerte de ser independentista, bilduetarras y populistas. Muchas de las propuestas que llenan la pizarra progresista (ese calificativo que nunca falte, aunque incluya a gente como las del PNV, que dejarían en el círculo de influencias de la izquierda española al caballo de Abascal) son absolutamente inabordables con el texto constitucional vigente. Y os aseguro que cuando se abra ese melón, perderemos los de siempre. Los que pese a tener una sustancial representación andaluza en ambos grandes partidos nacionales, no ser desleales ni mercaderes, lo más que pintamos es un corazón de tiza verde y blanca en la pared. Porque la que acaban de enterrar es, sin duda, la mejor Constitución que ha tenido este país desde que Roma cohesionaba su mundo en torno al culto al emperador. Este nuevo ciclo apunta al desgarro, a la fractura, a convertir en realidad lo que dijo la señora Basso de Esquerra ayer en su intervención: «Realmente me importa un comino el gobierno de España». Ese es el nivel de algunos de los socios más controvertidos del doctor de la media sonrisa.

Ellos mismos se han asustado. Ellos mismos han visto el grado de ebullición que vive una nación que sigue eternizando sus problemas más acuciantes y que se embolica en ideas de asambleas de facultad que solo sirven para que vivan los adscritos a esa ventanilla. ¿Durará esta legislatura el tiempo necesario para matarnos de angustia? ¿Apretará Esquerra con su mesa de negociación territorial, el PNV con su derecho a decidir y Podemos con sus políticas fiscales que ya veremos si afectan a los millonetis o a las indefensas clases medias? ¿Tanta zozobra de fuerzas dispares y antagónicas garantizan la estabilidad que necesita esta nación? Lo veremos y lo sufriremos. Espero que con más escozor que dolor. Los más apocalípticos te hablan de que, gracias a que en las calles no hay hambre, no veremos repetirse la página siempre doliente de una España que embiste contra la otra. Con la furia de un toro de Hernández. El futuro parece que no pinta muy perfecto. Lo único seguro es que el nuevo presidente, incluso con el meteorito encima de La Moncloa, no dejaría de esgrimir esa media sonrisa que probablemente marque el signo de un nuevo PSOE. El que abomina de la transición y se entrega a su peor pasado, que ni fue largo ni caballero.