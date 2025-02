No conocía la historia al detalle, pero para eso está google (y Javier Rubio). Hacia el año 390 antes de Cristo el jefe galo Breno había tomado Roma con su ejército a excepción de la colina capitolina. Los romanos negociaron el pago de mil libras ... de oro a cambio de que los bárbaros levantasen el asedio y abandonasen la ciudad. Los galos aceptaron el trato, pero cuando se estaba procediendo al pago la delegación de Roma comprobó que la balanza estaba trucada, de forma que la cantidad de oro a depositar era mucho mayor. Ante las quejas de los romanos, Breno sentenció «¡vae victis!» (¡Ay de los vencidos!), y arrojó su espada sobre el contrapeso, de forma que la cantidad de oro a depositar debía compensar no sólo el trucaje de la balanza, sino también el peso del acero. La frase ha pasado a la historia como expresión de la impotencia y debilidad de los vencidos a la hora de la rendición. Porque sólo hay dos formas de afrontar la derrota: o manteniendo el estandarte en alto y muriendo con las botas puestas o soportando la altanería del vencedor en una negociación humillante. Orgullo o deshonra, no hay camino intermedio.

Hasta la pasada semana Susana Díaz había gestionado su declive con encomiable dignidad. Apenas había descompuesto su figura pese a despeñarse por las escaleras de la política. En apenas año y medio pasó de ser la gran esperanza blanca de la izquierda moderada española a perder primero las primarias ante Pedro Sánchez y luego la Junta de Andalucía ante Moreno Bonilla. No es fácil asumir esta sucesión de golpes en las urnas, y la expresidenta se había retirado discretamente a sus cuarteles de invierno a la espera de tiempos mejores, como una estrella de Hollywood que pierde protagonismo y aguarda un gran papel que le devuelva a las pantallas. Pese a la derrota, Díaz seguía siendo la referencia de lo que Pepe Caballos bautizó como el socialismo del Antiguo Testamento, aquel PSOE que tenía principios innegociables. Susana Díaz había jugado mal sus cartas, pero tenía sus cartas. La expresidenta echó por tierra esta digna coherencia la pasada semana en el pleno y ayer en televisión, donde reiteró que ella se había equivocado al permitir la investidura de Rajoy y que fue Pedro Sánchez quién acertó al negarse a abstenerse para que saliese elegido el líder popular. Parece que la expresidenta ha hecho un curso intensivo de sanchismo en cuanto han empezado a sonar los clarines de una eventual sucesión al frente del PSOE-A. Busca con urgencia el favor de Sánchez sin valorar que éste, como Breno, considerará insuficiente el pago por la rendición y arrojará su espada sobre la balanza. Y en cualquier caso, si Sánchez se muestra clemente y acepta este lastimoso mea culpa, Susana Díaz habrá salvado el cargo, pero a costa de hundir su prestigio.

