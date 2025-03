Es época de relatores. Como Philip Alston. Este señor australiano es relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, y su trabajo consiste en recorrer países para detectar bolsas de pobreza y escuchar a los que menos tienen. Lleva ejerciendo ... tan loable labor para Naciones Unidas desde 1987, por lo que acumula ya muchos trienios y viajes. Alston se ha desplazado a España para examinar varias bolsas de pobreza, entre ellas las del Polígono Sur. Tras visitar la zona, tanto el Comisionado de la zona -donde están representadas las tres administraciones- como el Ayuntamiento se ofrecieron para explicarle su trabajo en la zona, en la que se han puesto en marcha, con mayor o menos acierto, decenas de programas con inversión tanto pública como privada. Pero Alston no ha querido oírles, probablemente por aquel viejo aforismo del mal periodismo que insta a no permitir que la verdad te estropee un buen titular. Porque el relator, que visita barrios pobres pero seguro que no debe en hoteles humildes, ya tenía ultimada su teoría, explicada en una entrevista a un medio español: «Los gobiernos han decidido bajar las tasas impositivas y no han hecho mucho respecto a la vivienda. Existe una elección de dejar a la gente pobre en situación de pobreza y hacer a la gente adinerada aún más rica». Claro que este ecuánime observador se muestra optimista de cara al futuro: «Creo que el nuevo Gobierno de coalición [de Pedro Sánchez] puede cambiar la situación radicalmente si tiene éxito en que sus políticas sean adoptadas».

Otro relator de moda es Rodríguez Zapatero, quien presume de haber viajado 38 veces a Venezuela en los últimos años en su labor mediadora. Zapatero, a quien el régimen de Maduro trata a cuerpo de rey, asegura en otra reciente entrevista que en Venezuela «lo que la gente vota lo hace libremente y no se puede modificar», y cuando le preguntan si habrá solución para el país mientras esté Maduro, relica preguntando a su vez al entrevistador: «¿Habrá solución para Venezuela mientras Trump siga en el poder?» El tercer relator en aparecer en escena es Pablo Iglesias, recién designado para mediar entre el Gobierno español y el inhabilitado Quim Torra. Iglesias también ha mostrado un posicionamiento evidente en el asunto catalán, defendiendo la celebración del referéndum y señalando que «me parece una vergüenza que en este país pueda haber presos políticos». El relator no es más que un títere que reproduce un relato elaborado de antemano. Una figura pretendidamente neutral para legitimar un discurso interesado y parcial. La izquierda no debe tener buena conciencia cuando tiene que recurrir a estos pasmarotes vividores para hacer creíbles sus argumentos, en el convencimiento íntimo de que todos somos idiotas.

