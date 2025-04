Hoy es miércoles de Feria. Una jornada que simboliza este año esquizofrénico en el que hemos aprendido que nada es inamovible, que hasta lo que creíamos más consolidado es circunstancial. Hoy es el día en el que se hace patente el desbarajuste que ha provocado ... la cornada del 2020, ese morlaco que nos ha enganchado por la teleguilla y nos ha revoleado como un trapo. Un miércoles de Feria en septiembre en el que ni siquiera hay Feria: no hay mejor cuadro que defina la situación actual, en la que el fracaso se solapa con el ridículo. Este fallido miércoles de Feria representa todas las mentiras de esta pandemia, en la que hasta nos han intentado colar septiembre como si fuera abril. Hace poco más de dos meses nos dijeron que habíamos vencido a la virus, que habíamos salido más fuertes, pero nada de eso es verdad. No hemos salido todavía y además estamos hecho unos zorros.

No hay Feria pese a ser miércoles de Feria y uno casi da las gracias. Vaya usted a saber qué es peor, si todo un año sin casetas en el Real de Los Remedios o la pantomima de una Feria desubicada en el calendario. Una Feria de abril en septiembre era tan extemporáneo como unas navidades en agosto. Mejor asumir con dignidad la derrota ante el coronavirus y afrontar las pérdidas que ha causado la batalla. La pandemia se ha llevado por delante la Feria de 2020 y probablemente se lleve también la de 2021, igual que la Cabalgata, la Semana Santa y quien sabe si hasta el Rocío. Siete meses y 50.000 muertos después es hora de cambiar el discurso y empezar a reconocer nuestra derrota. La insistencia del Gobierno en negar la realidad y en lanzar eslóganes estimulantes es una falta de respeto no ya a las víctimas mortales, sino a los millones de españoles que han visto mermados sus ingresos o se han ido directamente a la ruina en esta crisis devastadora. Este bichito que vino de China nos ha masacrado. Se ha llevado muchas vidas y a los supervivientes nos ha quitado todo: nuestras fiestas, nuestro dinero, nuestra libertad, nuestra alegría, nuestros besos y abrazos, nuestros sueños, nuestras esperanzas.

Este miércoles de Feria absurdo e inexistente es un símbolo del fracaso de toda la estrategia frente a la pandemia. El Gobierno de Sánchez es como el día de hoy, una entelequia desorientada, un quiero y no puedo porque no sé qué hago aquí. Este Ejecutivo de PSOE y Podemos esperaba protagonizar una primavera política con una economía fuerte que le permitiese desatender la gestión para dedicarse a la demagogia, y se ha encontrado con un otoño sombrío que exige menos táctica y más gobierno. Su cantinela sobre el franquismo o el machismo rechina igual que hubiesen rechinado las sevillanas en este septiembre con sabor a fracaso. No son días para brindis en las casetas ni para gilipolleces en el Congreso.