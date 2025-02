La estrategia de la hermandad de la Macarena de venderse en Fitur como un atractivo turístico más de la ciudad abre un delicado debate sobre hasta dónde llega la compatibilidad entre fe religiosa e intereses comerciales. La democratización del turismo ha convertido los templos más ... importantes del mundo en objetivo priopritario de hordas de guiris en camiseta que colapsan las iglesias haciendo cada vez más incómodo el culto religioso. Probablemente usted haya ido alguna vez a misa a la Catedral mientras los turistas recorren los pasillos y se ha sentido sitiado como los habitantes de un castillo asediado por un ejército invasor. Es una convivencia molesta pero obligada, porque la Iglesia gestiona un patrimonio cultural de valor descomunal que debe estar abierto a cualquier visitante por mucho que pueda incomodar a la feligresía. Y es lícito que las autoridades eclesiásticas ingresen por ello un dinero fundamental para financiar el costoso mantenimiento de sus edificios y sus diversas actividades.

¿Hay algún problema entonces en que la Macarena se promocione en Fitur? ¿Por qué no va a poder atraer su basílica unos miles de visitantes cuando el mismísimo Vaticano recibe cada día a un río de turistas? La hermandad está en su derecho, pero hay un rasgo diferencial que no se puede obviar: el factor emocional. La Catedral de Sevilla es un templo que representa a la Fe católica y a la Iglesia de forma genérica. El sevillano sabe que es un monumento que pertenece al orbe cristiano. Lo siente como propio, pero no exclusivo. Pero la Macarena, como cualquier otra hermandad, es la referencia sentimental de miles de personas, su casa espiritual. Es donde habita lo más íntimo: el corazón, los sueños, la esperanza. No sólo representa una fe, sino que tambien es el hilo de memoria que une nuestra infancia con la de nuestros antepasados y nuestros descendientes. La imagen de la Virgen no es una mera talla artística. La Piedad de Miguel Ángel es una obra de arte; la Macarena es mucho más, es nuestra Madre. Igualmente, el transitar de la hermandad por las calles de su barrio no es un atractivo etnológico, sino el momento mágico en que Dios vuelve a hacerse hombre y habita entre nosotros.

Una hermandad es, por tanto, un material sensible cuyo uso turístico ha de ser extremadamente delicado. No se puede obviar que la Semana Santa es uno de los grandes atractivos de Sevilla que atrae cada año a miles de visitantes y que el 425 aniversario fundacional de la Macarena es una buena oportunidad para promocionar la hermandad. Pero es imprescindible una apelación a la mesura para que las hermandades no se conviertan en una mercancía turística más, con gorras corporativas y demás merchandising hortera incluido. No olvidemos que lo que ponemos en el mostrador no es un reclamo turístico, sino el alma misma de Sevilla.