Me decía el otro día Pepe Rodríguez de la Borbolla en una charla publicada en este periódico que los políticos españoles son muy jóvenes. Borbolla, que es buen orador y mejor conversador, lo dejaba caer como sin querer, apostillando otra idea principal -«los políticos españoles, ... que son muy jóvenes, deberían...»-, en un escorzo retórico en el que lo secundario adquiere tanta importancia como lo principal. Es cierto que la figura del dirigente maduro, incluso venerable, ha desaparecido prácticamente del mapa político. No se trata de reivindicar la longevidad profesional de Isabel II, quien a sus 90 años sigue sin ceder un ápice de sus responsabilidades, sino de la ausencia de figuras de edad como en su día fueron Fraga, Carrillo o Pujol, que permanecieron activos pese a haber superado holgadamente los 60 años. Hoy, los principales gestores del país no han cumplido los 50: Pedro Sánchez tiene 48, Pablo Casado 39, Pablo Iglesias 41, Santiago Abascal 44 e Inés Arrimadas 39. En Andalucía, sólo Juan Marín (57) y el portavoz de Vox, Alejandro Hernández (56), han dado la vuelta al jamón. Juanma Moreno tiene 50 años, Elías Bendodo 46, Susana Díaz 45 y Teresa Rodríguez 38. En el Ayuntamiento, solo Juan Espadas (53) supera el medio siglo. Beltrán Pérez tiene 38, Álvaro Pimentel 44, Daniel González Rojas 32 y Cristina Peláez 48.

Es paradójico que cuanto más alarga la vida la ciencia, más miedo tenemos a envejecer. Hasta hace medio siglo moríamos (relativamente) jóvenes y escuchábamos con respeto a los mayores; ahora aspiramos a ser centenarios pero rechazamos que nos dirijan personas de cierta edad. No es casualidad que hace unos días Fernando Simón pidiera la colaboración de influencers para difundir las medidas de prevención del Covid-19: cualquier chaval forja hoy un liderazgo grabando vídeos en tik-tok con más facilidad que un catedrático pronunciando conferencias. En la sociedad se va imponiendo una gerontofobia que hace percibir la vejez como una realidad incómoda, por lo que cada vez es más complicado encontrar a personas de cierta edad en primera línea de exposición pública. Probablemente la tardanza del Gobierno a celebrar un homenaje a las víctimas del coronavirus no es ajena a esta aversión a conceder protagonismo a la tercera edad. Durante la crisis el markéting político de Sánchez puso el foco en cómo íbamos a salir adelante más fuertes -más jóvenes- los supervivientes, no en cómo ayudar a los ancianos que agonizaban en el hangar hospitalario del Ifema. Aún hoy debatimos sobre las limitaciones que impone el virus en nuestras vidas y apenas reparamos en las personas de más edad que en la práctica siguen confinados desde marzo. La realidad es que ya no queremos oir a los mayores, y eso no sólo nos hace menos sabios, sino también más miserables.

