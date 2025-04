El pasado domingo la empresaria sevillana Paz Gutiérrez, en una entrevista de Jesús Álvarez, se declaraba «absolutamente en contra de las cuotas. De todo tipo de cuotas. No creo que eso sea libertad». Se trata de un posicionamiento valiente sostenido a contrapelo en una sociedad ... que tiende a lo contrario, a encorsetar la representatividad en cualquier colectivo para forzar, incluso por ley, un equilibrio artificial. Gutiérrez, recientemente elegida mejor directivo/a del sector aeronáutico andaluz y CEO de Grabysur, una pujante empresa del sector, habla desde la libertad que le confiere su condición de mujer que ha triunfado sin el amparo de cuotas de género: «¿Qué va a ser lo próximo? ¿Si no hay el mismo número de ingenieras que ingenieros van a obligar a las chicas a estudiar Ingeniería o Informática? Creo que la gente debe de estudiar lo que quiera».

Las políticas paritarias nacen para corregir una situación de desigualdad real, la infrarrepresentación de las mujeres en órganos directivos y otros ámbitos sociales. Es cierto que las mujeres tienen más dificultades que los hombres en el mundo laboral por el hecho biológico de la maternidad y por algunos tópicos atávicos que persisten en una sociedad regida mayoritariamente por hombres. Es frecuente la queja femenina de que muchos hombres insolventes llegan a cargos directivos, mientras que las mujeres tienen que demostrar reiteradamente su valía. Ciertamente la carrera de la mujer tiene más obstáculos, pero la imposición de cuotas es una senda equivocada para corregir esta situación. En primer lugar, por razones de eficacia: si hay muchos hombres sin valía en altos cargos, la solución no debe ser poner más mujeres sin valía en altos cargos para compensar. El camino pasa por favorecer una igualdad real de oportunidades en el mundo empresarial, no imponer equilibrios porcentuales. Pero hay una razón también de respeto a la mujer: en mi opinión, adjudicar cargos por cuota es una ofensa para el colectivo femenino, por mucho desequilibrio social que haya. Si a mí me adjudicasen una responsabilidad en mi empresa por el mero hecho de que hacen falta nombres masculinos en el staff lo consideraría una humillación personal y una injusticia hacia las compañeras que optasen al puesto.

El reto está en procurar una igualdad real de oportunidades para que hombres y mujeres compitan en las mismas condiciones en un proceso de selección aséptico regido por estrictos criterios de mérito y capacidad. Y la resistencia para esta igualdad real está en nuestro ámbito íntimo antes que en el universitario o empresarial. Sigue siendo insólito que el hombre sacrifique su carrera profesional para dedicarse a cuidar a los niños, por ejemplo. La solución pasa por cambiar nuestras mentes antes que por imponer unas cuotas que colisionan inevitablemente con la libertad.