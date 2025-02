Ya se oye mejor Canal Rancio. Cosas de la ciencia. A ustedes la marca Canal Rancio les sonará a institución vetusta, algo así como la Radio Pirenáica de nuestros abuelos, y se reafirmarían en su percepción si vieran el torpe aliño indumentario de su director, ... cuyo armario es territorio libre de calcetines tobilleros o camisas ajustadas. No digamos ya si indagamos en sus gustos culinarios, que gravitan sobre el papelón de pescao y la pavía. Como no podía ser de otra forma, Canal Rancio es una autoridad incuestionable en las tradiciones más señeras de la ciudad. No hay pregón de tertulia cofrade, traslado de parihuela o cabildo de hermandad que se escape a su radar sociológico, y su opinión sienta cátedra. Cuando Canal Rancio habla, la Sevilla más tradicional escucha.

Pero si ustedes le siguen, saben que el verdadero mérito de este canal no está en su vasto conocimiento del ADN sevillano, sino en cómo procesa esta información. Porque este canal es rancio, pero no antiguo. Por el contrario, es un ejemplo de modernidad y vanguardia, porque ha innovado en ámbitos en los que nadie en esta ciudad se atrevía a salirse del compás. Canal Rancio ha ejercido una deliciosa dualidad: con el capote barroco lo hace fenomenal, en la primera línea de la mejor literatura costumbrista hispalense, pero es que con la muleta irónica lo hace todavía mejor. Porque a la calidad suma la audacia. Se atrevió a poner la Sevilla más seria delante del espejo e invitarla a reirse de sí misma, un salto en el vacío que pedía Puerta del Príncipe o enfermería. Y salió a hombros, porque hasta el más estirado agradece una carcajada cuando el humor es inteligente. El triunfo de Canal Rancio tiene tres claves: la primera, el conocimiento, porque sabe mucho de lo que caricaturiza; la audiencia respeta su ironía porque sabe que viene de uno de los suyos, no de un advenedizo. La segunda, el arte, porque hace falta mucha habilidad para ejercer el sarcasmo sin que los aludidos lo perciban como una ofensa. Y la tercera, independencia, porque no es un peón en el complejo ajedrez de las filias y fobias de esta ciudad cainita. Tras sus pullas sólo está su ingenio, el talento infatigable de alguien que tiene éxito porque, como decía Picasso, la inspiración siempre le encuentra trabajando. Porque no hablamos, claro está, de ninguna emisora radiofónica ni cadena de televisión, sino del saludo burlón con el que Paco Robles suele atender el teléfono: «Aquí Canal Rancio». En esta extraña primavera sin Semana Santa, dolorosamente desprovista de sus tradiciones, el bueno de Paco ha tenido escacharrado su canal, pero le tenemos felizmente en vías de recuperación para seguir disfrutando de su ironía mordaz. Tras semanas de desvelos ha llegado, gracias a Dios, la hora de desconfinar nuestros miedos por el compañero herido y de volver a disfrutar de la amistad.

