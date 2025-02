Quien se hizo realmente famoso en una primavera francesa de hace quince años fue el fontanero (plombier) polaco, figura real e icónica que amenazaba el empleo en Francia a través de una propuesta de Directiva de servicios (etiquetada Bolkestein). Los más alarmistas advertían que, de ... aprobarse el texto propuesto, profesionales polacos (en Francia el fontanero era emblemático) podrían trabajar en el país de destino con la misma reglamentación económica y social que en su país de origen, y allí fue Troya. Un debate que se cargó la norma y, si me apuran, también los intentos de sacar adelante una Constitución para Europa. Aunque se denomine en inglés, todo el mundo entiende lo que es el «dumping» social y sus conexiones con el proteccionismo e incluso la xenofobia. Realmente, no deja de ser una hipocresía que se impida a los débiles utilizar los mismos mecanismos que los países fuertes han utilizado para llegar a serlo, pero eso es lo que hay en una economía global donde se trata de penetrar y no ser penetrado, y donde sólo valen la fuerza y la reciprocidad, o sea el poder de negociación. En esta sociedad confusa y fantasiosa, las políticas de los gobiernos están «sobreobjetivadas» y, por lo tanto, con frecuencia son contradictorias e ignoran ese elemental principio de realidad que enuncia que todo tiene un coste. Si se pretende ayudar a los emigrantes, polacos o no, habrá que hacerlo allí o aquí. Sin embargo, la política parece consistir en convencer de la gratuidad de las soluciones, de la posibilidad de soplar y sorber a la vez, o en buscar culpables antes que soluciones. No me extrañó que el presidente Sánchez pontificara que «es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer una autocrítica» en relación con su papel en la cadena alimentaria, porque para su perfil ideológico las empresas grandes y rentables siempre son culpables por defecto; más me sorprendió que el Parlamento andaluz aprobara que se inste al Gobierno central a «garantizar una rentabilidad adecuada para agricultores y ganaderos, respetando el libre mercado», sin dar una pista de qué es «adecuada» y cómo se hace tamaña compatibilidad.

En ese conflicto tan antiguo, alguien acabará pagando la cuenta: los consumidores, los contribuyentes o el eslabón más débil. Y déjenme apostar por que finalmente se pagará «a escote» o al menos se repartirá entre todos, que es la solución evidente. Inflamado de realismo, Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Política Exterior, se ha atrevido a declarar que la lucha contra el cambio climático tiene unos costes que endeudarán a las próximas generaciones, y se le han echado encima. Se pregunta Borrell si los jóvenes manifestantes «medioambientalistas» estarían «dispuestos a rebajar su nivel de vida para subsidiar a los mineros polacos». De cuestiones así -«transversales», según Iglesias- tienen que haber hablado los máximos responsables en su día de campo en Quintos de Mora. @eneltejado

