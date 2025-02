Aitor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, no quiso darle la mano a su contrincante de VOX tras el debate que se celebró en una fecha muy apropiada: en la noche que precede al Día de los Difuntos. La política ... actual se amasa con la memoria de los muertos, con la piedra del Valle de los Caídos, con la losa de Queipo, con la tierra que cubre los cuerpos sepultados en las fosas comunes. Uno creía que la izquierda era ilustrada y racional, que no le echaba mucha cuenta a los símbolos de la moribundia, pero está visto y comprobado que esa izquierda desapreció hace tiempo de nuestro país, o acabó aburguesándose. Ahora lo que se lleva es el culto a los muertos, aunque fueran del bando contrario en el que estaba papá. «¡Tenemos que votar por la memoria de nuestros padres y nuestros abuelos!», exclamó un líder socialista andaluz en un mitin cuando todo este asunto mortuorio empezó a removerse. Nada que objetar. Pero su padre había sido coronel del Ejército durante el franquismo. Y casi nadie tuvo lo que hay que tener para decírselo en la cara. O para escribirlo con su nombre bajo el titular del artículo y nombrarlo expresamente: Manuel Chaves.

Hay muchos progresistas, o socialistas, o neocomunistas del marxismo-galapagarismo, que tampoco se atreven a decirle a un peneuvista lo que le soltó Espinosa de los Monteros a Aitor Esteban. No levantó ninguna infamia, no cayó en la injuria ni en la calumnia. Solo le recordó lo que dejó por escrito Sabino Arana. Y eso les duele. Les escuece. Como les fastidia a los neocomunistas que se saquen los crímenes de Stalin, de Mao o de los Jemeres Rojos a la palestra cuando se habla de memorias históricas. Esteban -el apellido es de un vasco puro por las que hilan- se negó a darle la mano a Espinosa tras el debate, y eso sirvió para retratarlo. Ni Cavia, ni Camba, ni Umbral lo habrían hecho mejor. Esa mano del peneuvista pide novela. El título ya está puesto: La mano de Aitor.

La mano de Aitor es la mano que mueve el árbol, y es la mano que coge las nueces, y es la mano que no tiene inconveniente alguno para estrechar la mano de Otegui, o de Ternera, o de cualquier asesino que la lleve manchada de sangre. El motivo es simple, como la ideología del PNV. En esa mano manchada está la sangre que los une, el RH que sustituye a la razón y las ideas. Esa sangre es la tinta con la que se escriben los fueros y las leyes viejas, como ellos mismos proclaman para definirse. Leyes viejas. Nacieron con el carlismo, y de ahí no han pasado. Por eso se pasaron al bando de Franco sin ningún problema cuando la Guerra Civil los retrató en el daguerrotipo de su conservadurismo ultra, que no ultraísta: de poesía están tan cortitos como de moral. Y eso que han tenido curas a su disposición para lavarles el pañuelo manchado de sangre, empezando por el obispo Setién, al que Dios tenga en su gloria después del infierno en que sumió a más de una víctima del terrorismo. Vaya este artículo por la memoria de las víctimas que hoy arrancan lágrimas en los cementerios de Extremadura, de Andalucía, de la España que sufrió esa tragedia en sus carnes. Allí tampoco pondrá unas flores la mano que se niega a estrechar la mano del adversario. La mano manchada de hipocresía. La mano de Aitor.