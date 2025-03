Siempre ha existido una gran brecha entre la velocidad a la que se mueve el sector privado frente a la administración pública, pero el confinamiento ha llevado estas diferencias a tal extremo que ahora parecen mundos que orbitan en galaxias diferentes y distantes. En el ... confinamiento nadie ha dejado de operar con su banco a través del móvil, mientras que el Estado y las Comunidades han visto como se ralentizaban algunos ámbitos esenciales (como la Justicia). El mercado no perdona: las empresas cambian y se digitalizan para sobrevivir; pero la administración pública no tiene ni esa agilidad ni esa urgencia (salvo para recaudar, claro está, por eso la Agencia Tributaria sí está a la vanguardia tecnológica mundial).

En el cambio de competencias que acaba de realizar Juanma Moreno ha pasado desapercibida una modificación que políticamente es poco relevante pero operativamente marca un hito en la Junta. Por primera vez un solo consejero (Elías Bendodo) aglutinará todas las competencias en transformación digital de la administración, que además de ser escasas para un aparato con 300.000 empleados, estaban organizadas como el ejército de Pancho Villa. Bendodo tendrá bajo su batuta la empresa pública Sandetel (que dependía de Economía), junto a política digital (que residía en Hacienda) y Gobierno Abierto (que ya estaba en presidencia). Es pues una fusión con sentido que puede ser el germen de una gran oficina de transformación digital para todo el conglomerado de la Junta (que lo haga más accesible, además de automatizar procesos y simplificar trámites). Cuenta para ello con profesionales muy cualificados.

El otro movimiento «económico» significativo en San Telmo es la creación del Comisionado para la Transición Energética y el Cambio Climático. En este momento en Andalucía hay inversiones privadas en renovables que superan los 15.000 millones de euros, y todo el plan de recuperación de la UE se centra en desarrollar infraestructuras que ayuden a mitigar el calentamiento global. Es indiscutible que se trata de un asunto clave que ahora eleva su categoría al depender directamente del presidente. Pero cuidado: si no se aplica bien el bisturí a la hora de configurar el comisionado, con la forja de equipos coherentes de funcionarios y una distribución racional de competencias, la idea corre el riesgo de degenerar en un «juguete político» para el lucimiento presidencial que a la hora de la verdad disperse esfuerzos y complique la gestión diaria (ya que puede provocar duplicidades y roces tanto con Medio Ambiente, que sigue dirigido por Carmen Crespo, como con Industria, ahora con Rogelio Velasco). Si en estos días no se arbitra la fórmula adecuada (y no es fácil), las raíces nacerán torcidas y se perderá un tiempo precioso (pues políticamente a la legislatura solo le resta un año y medio).

La lógica económica dictamina que unir esfuerzos en transformación digital y elevar la importancia de la política energética es lo adecuado, pero para evaluar el acierto real de ambas decisiones habrá que esperar a ver los resultados tangibles.