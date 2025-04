Se escribe Real Círculo de Labradores y Propietarios, pero se pronuncia «El Labradores» por los sevillanos que no pertenecen a él. Y los socios le dicen «El Círculo», quizá para presumir:

-Pues antes de marcharnos a Soto llevo a los niños a la piscina ... del Círculo.

El Círculo de Labradores tiene una antigüedad de 160 años. Fue fundado en 1859 por un grupo de señores de viejos apellidos sevillanos, como Auñón, León, Armero o el Conde de Miraflores de los Ángeles, título que llevaría luego Fernando Villalón. Pero el Círculo no se entiende sin el Conde de Halcón, su gran presidente, que le dio vida y presencia en la ciudad y cuyo busto en bronce preside uno de los más nobles rincones de su sede de la calle Pedro Caravaca, edificio que hasta la invasión francesa fue el colegio agustino de San Acasio, dedicado luego a otras funciones administrativas, entre ellas la de central de Correos, con sus buzones en forma de león en la esquina de Sierpes. En 1948, el Ayuntamiento concedió el edificio al Círculo de don Antonio de Halcón y Vinent, Conde de Halcón. Les recomiendo que se busquen a un amigo socio para quye entren a verlo si no lo conocen, porque la sede de Sierpes es una auténtico tesoro sevillano. Sí, nos dan mucha envidia los clubes ingleses de caballeros, y olvidamos que el Labradores tiene todo el estilo de un club de Londres, con esos butacones del salón que da a la calle Sierpes, con su sala de lectura de la biblioteca, con el monumental patio, no creo que haya otro club en España con uno de tal grandeza y riqueza artística.

Como todo en esta Sevilla, el Círculo se divide en dos: la sede digamos histórica de la calle San Acasio y las instalaciones deportivas del río, en la calle Juan Sebastián Elcano. De ambas, me quedo con Sierpes. Ya digo, como un club inglés que tenemos y no sabemos que lo tenemos. Como tenemos otro club inglés en el Real Club de Andalucía, vulgo «El Aero». Este, además, con la particularidad británica de que no pueden entrar señoras...más que en Semana Santa para ver las cofradías.

¿Que por qué hablo del Labradores? Porque ha celebrado elecciones generales y tiene un nuevo presidente, el abogado don Benito Mateos-Nevado Alonso, que sustituye, tras dos mandatos al anterior, que tenía los mismos apellidos, pero invertidos, de mi dilecto vecino de página Ignacio Camacho López de Sagredo. El presidente del Labradores, hasta la elección de Mateos-Nevado, era don José López de Sagredo Camacho, ¡uy! Como Ignacio Camacho, pero dando en el palo o, lo que es lo mismo, en la majestuosa puerta giratoria ante la que te recibe un empleado que sin pedirte el carné sabes si eres socio o un colado sevillano clásico.

Como le pasa a Pineda y al Mercantil, presidir el Labradores, por lo que felicito desde aquí al señor Mateos-Nevado, es como ser alcalde de un pueblo, de la cantidad de socios que dependen de su mandato. Sí, hay pueblos en la provincia con menos habitantes que socios tienen estos clubes sevillanos. El Labradores tiene 4.100 socios, que con sus familias suman un total de 14.500 personas. Y lo que es más curioso, que se sepa no ejerce como «lobby» o grupo de presión en Sevilla, a pesar de esta amplia implantación en la clase media. Mateos-Nevado venció a una candidatura paritaria que encabezaba la ingeniera doña María Rosales, en la que iban cinco señores y cinco señoras. El lleva a dos señoras en la directiva: a doña Cándida de la Banda Mesa, vocal de Relaciones Institucionales y a doña Reyes Gómez Goñi, vocal de Eventos y Restauración. Funciona tan bien El Labradores, que no sale apenas en los periódicos, más que cuando hay elecciones y nuevo presidente, a pesar de su gran actividad deportiva, cultural, ferial y social o su grada en los toros. Parece que El Labradores sigue el consejo que aquel viejo guardia civil le daba a su hijo:

-Hijo mío, tú actúa en la vida de forma que nunca tengas que salir en los periódicos.