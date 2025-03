Los incrédulos piensan que esto del toreo es el crear del momento y su consiguiente olvido, pues un lance o muletazo es tan efímero como el susurro y el roce del aire, dura menos que una mirada y si parpadeas… ya no lo ves. Craso ... error para los sin alma, pues en el toreo lo que ocurre en el albero, aun en su instante del visto y no visto, sólo es el inicio de lo que ese otro ruedo del tiempo nos dirá para seguir viendo. Es ese alma, esa enjundia de la intención, ese impulso de lo pasional, ese arrebato rebelde, lo que sigue toreando en nuestros ojos. Por eso pervive ese Joselito, que parece aún liarse su capote de negro luto antes de hacer el paseíllo, con esa luz del pensamiento de su toreo que sigue alumbrando en el umbral de lo eterno. Como sigue Belmonte dando esas medias y molinetes con el toro en sus carnes, en ese rebujarse, en ese perderse y encontrarse, que es verse y no verse. Y seguimos preguntándonos a dónde podía haber llegado Granero si Pocapena no se hubiera cruzado en esa cruz de maderos, de esa misma madera con la que tocaba el violín este músico trágico de alegre sinfonía. Como seguimos absortos ante los ojos verdes de Cagancho, en esos lances enigmáticos, cuando nos trajo el cante de su fragua, de ese martillo del que ya su primo Curro Puya sería yunque doloroso y punzante como una seguiriya según Triana, con ese bronce de campana que en su percal eran lágrimas negras, de esas duquelas de las nuestras.

Y entre todo ello, de esto y de lo otro, nos gusta imaginar a ese Rafael el Gallo fumándose otro puro más mientras toma otro café, y en silencio rememora sus andanzas y desventuras. Y continuamos circunspectos soñando con aquel capote que tuvo o no tuvo aquel novillero llamado Antonio Gallardo. Como aquel, llamado a ser, que no pudo ser Juan Luis de la Rosa, que alternara con Chicuelo y Granero en aquella novillería de postín. No, el toreo no es sólo lo que ocurre o no en la plaza, el redondel sólo es el ojo que nos sigue mirando con el iris del duende de esa calle que por nombre nos lleva a la Maestranza, por donde entran los toreros… que lo son en la eternidad del tiempo.

