Líbreme Dios de querer dármelas de chistoso (sin maldita la gracia) a cuenta de los contagios en el PP sevillano: la presidenta provincial y el portavoz municipal, Virginia Pérez y Beltrán Pérez, han anunciado públicamente días atrás que han pasado a engrosar las listas de ... infectados con el nuevo coronavirus. Conste en acta, pues, el sincero deseo de un pronto restablecimiento como se decía en la radio de entonces, con la voz engolada de locutor del No-Do.

El virus de opositor del que les hablo es otra cosa. Hasta ahora, se había descrito el síndrome del opositor, que es esa mezcla de ansiedad y estrés que se apodera de cuantos se enfrentan a un proceso selectivo al final del cual aguarda un examen decisivo. Pero el virus del opositor ataca por igual a derecha e izquierda, sin patrón geográfico reconocible en su propagación salvo que quienes lo padecen se sientan en los escaños de la oposición en parlamentos y concejos. Las manifestaciones de esta contagiosa epidemia tienen que ver con una irresistible propensión al catastrofismo. Hasta niveles ridículos. El inicio del curso, el más atípico e incierto que hemos conocido en décadas, es buen ejemplo de esta querencia de los opositores por apelar a las emociones más que a las razones y a pintar la realidad con brochazos muy gruesos donde no se aprecien los matices ni resalten los detalles.

No hay más que ver la insistencia con que en el Ayuntamiento o en el Parlamento de Andalucía intercambian papeles los dos partidos mayoritarios con vocación de gobierno. Siempre es mal asunto confiar la labor de oposición a fiscalizar la gestión ordinaria, el día a día para entendernos, pero llevar el debate a la existencia de unos matojos en el patio de recreo o la inexistencia de mascarillas y geles hidroalcohólicos en número suficiente es una insensatez de libro: porque basta con escardar los arriates y suministrar los productos para que la arquitectura opositora se venga abajo. ¿De verdad no tiene Susana Díaz otra idea para resolver el problemón del inicio de curso que dar la matraca con los veinte alumnos por aula? Y si tan convencida está ahora, ¿cómo es que no hizo nada por alcanzar esa proporción cuando era ella la que mandaba (y mucho) y dependían de su firma los presupuestos educativos y la nómina de profesores?

Resulta que la ciudadanía empieza a estar harta del tremendismo infeccioso que pudre la noble tarea de fiscalizar a los ejecutivos. Sin duda habrá mucho que mejorar en la gestión de los riesgos en los colegios, pero -aunque sólo fuera por una vez- los políticos en la oposición deberían levantar la cabeza de sus intereses a corto plazo y pensar en cómo trabajar por el bien común. Quién sabe. Lo mismo la base social los empujar a desarrollar anticuerpos contra este virus de opositor tan pernicioso.