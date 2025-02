Hay imágenes que tienen la capacidad inverosímil de despertar en nosotros el recuerdo de otras épocas como si abrieran de par en par la compuerta de la memoria y los recuerdos anegaran el reseco lecho de la conciencia. Para un antiguo alumno marista, las violetas - ... inadvertidas, minúsculas, acurrucadas- con que el instituto Murillo se anuncia en la página de internet de este periódico significan algo más que una vaga apelación a la humildad, modestia y sencillez que constituyen el lema de cabecera de Marcelino Champagnat. Que esas violetas al borde de un camino tienen la fuerza icónica de simbolizar tantas vidas ocultas cuya pérdida nunca nadie glosará en los periódicos ni ocupará minutos en los noticiarios de la radio o la televisión, vidas escondidas para las que no habrá nunca ni el fulgor de los cinco minutos de gloria individual que Warhol pronosticó para todos. Nada. La memoria declinante y frágil de los suyos, apenas una esquela del modelo 1 en una par o ni siquiera eso. Violetas olvidadas que exhalan su fragancia cuando alguien las pisa, como esas vidas ocultas que presenta Malick en su última película.

Todo esto se me ha venido a la mente al saber de la muerte de David Gistau, el columnista portentoso que me hubiera gustado ser, que se ha ido dejando por escribir millares de artículos que me hubiera gustado leer. Por eso no quiero que me ciegue el resplandor de los focos dirigidos a su producción periodística y literaria, tan deslumbrante como arrolladora fue la personalidad de quien la compuso. Confundimos a menudo el valor de una obra con el de la vida que le da forma y de resultas de esa confusión estimamos más importantes las vidas cuyos frutos podemos considerar aisladamente que esas otras apagadas, sin brillo ni relumbrón, cuyo pálido reflejo no alcanza más allá de un diminuto círculo íntimo. De unos escribimos obituarios y notas necrológicas sabiamente dictadas por el recuerdo imborrable de la huella que percibimos a su alrededor y a otros los amortajamos con un silencio bien elocuente porque no tenemos mucho que decir. Pero todas valen lo mismo, así la más preeminente como la más arrastrada y no hay nada del aprecio público o del éxito, según los parámetros sociales, que haga aumentar o disminuir su dignidad. Nada de eso importa.

También en nosotros mismos conviven muchas vidas escondidas, de las que apenas llegan a tener conocimiento los que viven cerca. Vidas a resguardo de los aplausos y de las campanillas, empeñadas en cumplir con el deber moral antes que perseguir ningún reconocimiento. Vidas escondidas que se abren paso, como las violetas, sólo cuando inadvertidamente se pisotean. Vidas sinceras, aunque ahogadas por la búsqueda del aplauso constante, que merece la pena ser vividas.